Raluca Moianu, despre relația cu fiica ei: „Suntem exact în perioada în care ea a crescut și mă scoate la cafea”

Raluca Moianu și-a crescut fiica de una singură, pe Mara, care a împlinit vârsta de 18 ani.

Tatăl fetei, Marius Ancuța, s-a stins din viață în anul 2018, pierzând lupta cu cancerul.

Raluca Moianu, despre relația cu fiica ei

În cadrul unui interviu acordat pentru , Raluca Moianu povestește despre Mara, care nu este atrasă de profesia mamei sale, și despre relația pe care o are cu fiica ei, dar și despre momentele grele prin care a trecut după pierderea soțului.

Raluca Moianu are toate motivele să fie mândră de fiica ei, Mara, care recent împlinit 18 ani. Vedeta și-a crescut fata singură, după ce Marius Ancuța a murit de cancer, în urmă cu aproape 5 ani. Chiar dacă mama ei a avut o carieră prodigioasă în televiziune, Mara nu este atrasă de mass-media și se pregătește de admiterea la Facultatea de Drept.

Cunoscutul om de radio și televiziune Raluca Moianu a pregătit mulți tineri pentru munca în acest domeniu. Vedeta, de la emisiunea ‘Iartă-mă!’, prezentată cu ani în urmă la TVR, și-a crescut fiica singură.

„Mara vrea să se înscrie la Drept, să se facă magistrat. Termină liceul anul acesta. Studiază la Caragiale, la matematică-informatică. Și învață gramatică, economie… pentru Facultatea de Drept”, a spus Raluca Moianu despre cariera pe care fiica sa a ales-o.

Întrebată despre cum a petrecu ziua de naștere a fiicei sale, Raluca Moianu a spus că: „A fost cu niște prietene și a dat o petrecere. Dar ieri, am ieșit noi două în oraș, că așa facem de obicei duminica. Și, dacă tot a ‘căzut’ ziua ei duminică, nu am ocolit tradiția aceasta”.

În ceea ce privește relația dintre cele două, Raluca Moianu a spus că au o relație bună: „Suntem exact în perioada în care ea a crescut și mă scoate la cafea”.

Legat despre momentul dispariției tatălui său, Raluca Moianu a spus că fiica ei nu a reușit să treacă peste.

„Nu poți să treci. Durerea nu dispare, dar viața merge înainte, nu avem ce face. Ne avem una pe alta. Și nu avem cum să facem altfel. Dar este important că ea, acum, se concentrează pe școală, pe ceea ce are de făcut. Își dorește foarte mult să intre la facultate, să aibă o meserie care îi place. Încă nu știe exact dacă va fi: avocat, procuror, notar… Important este să descopere în timp ce vrea să facă, spre ce are înclinație. Dar, știi cum e, asta o atrage în acest moment și învață pentru acest lucru. Iar eu sunt foarte încântată. Mai ales că învață din proprie inițiativă, nu pentru că stau eu cu gura pe ea. Că nu este așa!

Nici pe mine nu a stat nimeni cu gura să învăț. Adică, recunosc modelul din familie. Nu a fost nevoie să tragă cineva de ea. Și, cumva, cred că eu am continuat acest model cu ea. M-am purtat la fel cum s-au purtat și cu mine, părinții mei. Mara știe ce își dorește. Este un Capricorn foarte organizat, mult mai organizat decât propria mamă”.

Ce cadou și-a dorit fata de ziua ei

„De ziua ei a vrut un cățel. O să avem un cățel începând cu luna martie. Acum este prea mic”, a spus Raluca Moianu despre dorința fetei de ziua ei.

„Am mai avut o pisică. Și pisicuța ne-a părăsit acum câteva săptămâni, fiindcă avea 15 ani. Era o rasă de pisici care trăiește în jur de 13-14 ani. Mi-a spus veterinarul că ea, la 15 ani, a trăit mult. Și a rămas un gol. ‘Măruța’ a vrut cățel. Eu, mai întâi, am spus nu. M-am gândit că ea vrea cățel, dar responsabilitatea cade pe mine și, la început, am pus ‘nu’. Și, că e cadoul ei de 18 ani, mi-am dat seama că nu am cum să mai spun ‘nu’. Și, am zis ‘da’, și asta e! Acum o să avem un cățel, dar în martie, nu poate fi luat de lângă mămica lui. Dar Mara este foarte încântată”.

De asememea, Raluca Moianu a spus că fiica sa nu este atrasă de mass-media. „A fost o perioadă în care, ca să își dezvolte abilitățile de comunicare, am dus-o la Școala de televiziune Junior. Era unul dintre copiii cei mai buni. Probabil, a moștenit din familie partea aceasta. Dar mi-a spus că sub nicio formă nu își dorește să fie sub lumina reflectoarelor, iar eu îi respect această dorință a ei. Dacă nu vrea, nu insist. Le-am spus tuturor celor care lucrează la emisiuni acest lucru.

Cred că, ultima dată când am postat o fotografie cu ea, m-au sunat foarte multe persoane, să mă întrebe dacă nu vreau să vin cu ea la televizor. Și ea nu vrea. Eu nu pot să o oblig și nici nu cred că e cazul să tragem de ea, dacă nu își dorește. Ea mi-a spus: ‘În familia noastră a fost destul de multă expunere, și tu și tata, iar eu nu vreau. Nu este pentru mine’. Mara este acum adult. Deciziile sunt ale ei”.