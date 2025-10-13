B1 Inregistrari!
Obiceiul ciudat pe care îl are Ramona Bădescu după duș: „Mă simt minunat"

Obiceiul ciudat pe care îl are Ramona Bădescu după duș: „Mă simt minunat”

13 oct. 2025, 20:36
Obiceiul ciudat pe care îl are Ramona Bădescu după duș: „Mă simt minunat”
Foto: Instagram/@ramonabadescuofficial
Cuprins
  1. Ramona Bădescu, obicei ciudat pentru vitalitatea pielii
  2. La ce folosește Ramona Bădescu bicarbonatul de sodiu

La 56 de ani, Ramona Bădescu continuă să fie un etalon frumusețe. Însă, aspectul său fizic de invidiat nu se datorează nici vreunei magii, nici norocului. Vedeta acordă o atenție deosebită alimentației sale și are o rutină de îngrijire personală de la care nu se abate. Într-o postare recentă, Ramona Bădescu a mărturisit ce obicei are pentru a-și menține pielea fină și luminoasă.

Ramona Bădescu, obicei ciudat pentru vitalitatea pielii

Ramona Bădescu nu a făcut niciodată un secret din trucurile care o ajută să se mențină într-o formă impecabilă, chiar și la 56 de ani. De cele mai multe ori, vedeta apelează la metode cât se poate de naturale pentru a avea grijă de frumusețea sa.

Într-o postare recentă, Ramona Bădescu a dezvăluit obiceiul care o ajută să aibă o piele fină. Pentru a capta atenția, și-a început videoclipul cu un cadru de la spate, în timp ce lasă prosopul care o acoperea să alunece de pe ea. Odată ce publicul a fost captat, vedeta a explicat că, de fiecare dată, după duș, se folosește de un uscător de păr pentru a-și usca pielea feței și a corpului.

„Întotdeauna după duș îmi usuc fața și corpul cu foehnul. Lasă o piele așa de moale și catifelată, și mă simt minunat!”, a spus Ramona Bădescu, într-un clip video postat pe rețelele de socializare.

 

 

La ce folosește Ramona Bădescu bicarbonatul de sodiu

Bicarbonatul de sodiu este un ajutor de nădejde pentru Ramona Bădescu. Vedeta îl folosește atât pentru îngrijirea personală, cât și pentru cea a casei. Produsul este responsabil atât pentru un zâmbet mai strălucitor, dar și pentru absența mirosurilor neplăcute ale transpirației.

„În primul rând, mă spăl o dată pe săptămână pe dinți cu bicarbonat, nu mai des. O să am surâsul mai strălucitor”, mărturisește Raluca Bădescu pe Instagram.

„Al doilea secret cu acest bicarbonat este un pic mai delicat… Vi s-a întâmplat vreodată să aveți acele perioade în care să vă simțiți cu un miros mai neplăcut? Vă dau eu un secret: înainte de a vă culca sau după ce vă spălați, luați bicarbonatul. Îl puneți simplu la subraț și a doua zi când vă treziți, vă veți simți parfumate”, a adăugat vedeta.

„Și în ultimul rând, acest bicarbonat îl pun în frigider. Așa va elimina toate mirosurile urâte”, a conchis aceasta.

