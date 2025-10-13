La 56 de ani, Ramona Bădescu continuă să fie un etalon frumusețe. Însă, aspectul său fizic de invidiat nu se datorează nici vreunei magii, nici norocului. Vedeta acordă o atenție deosebită alimentației sale și are o rutină de îngrijire personală de la care nu se abate. Într-o postare recentă, Ramona Bădescu a mărturisit ce obicei are pentru a-și menține pielea fină și luminoasă.

Ramona Bădescu, obicei ciudat pentru vitalitatea pielii

Ramona Bădescu nu a făcut niciodată un secret din trucurile care o ajută să se mențină într-o formă impecabilă, chiar și la 56 de ani. De cele mai multe ori, vedeta apelează la metode cât se poate de naturale pentru a avea grijă de frumusețea sa.

Într-o postare recentă, Ramona Bădescu a dezvăluit obiceiul care o ajută să aibă o piele fină. Pentru a capta atenția, și-a început videoclipul cu un cadru de la spate, în timp ce lasă prosopul care o acoperea să alunece de pe ea. Odată ce publicul a fost captat, vedeta a explicat că, de fiecare dată, după duș, se folosește de un pentru a-și usca pielea feței și a corpului.

„Întotdeauna după duș îmi usuc fața și corpul cu foehnul. Lasă o piele așa de moale și catifelată, și mă simt minunat!”, a spus Ramona Bădescu, într-un .

La ce folosește Ramona Bădescu bicarbonatul de sodiu

Bicarbonatul de sodiu este un ajutor de nădejde pentru Ramona Bădescu. Vedeta îl folosește atât pentru îngrijirea personală, cât și pentru cea a casei. Produsul este responsabil atât pentru un zâmbet mai strălucitor, dar și pentru absența mirosurilor neplăcute ale transpirației.

„În primul rând, mă spăl o dată pe săptămână pe dinți cu bicarbonat, nu mai des. O să am surâsul mai strălucitor”, mărturisește Raluca Bădescu pe Instagram.

„Al doilea secret cu acest bicarbonat este un pic mai delicat… Vi s-a întâmplat vreodată să aveți acele perioade în care să vă simțiți cu un miros mai neplăcut? Vă dau eu un secret: înainte de a vă culca sau după ce vă spălați, luați bicarbonatul. Îl puneți simplu la subraț și a doua zi când vă treziți, vă veți simți parfumate”, a adăugat vedeta.

„Și în ultimul rând, acest bicarbonat îl pun în frigider. Așa va elimina toate mirosurile urâte”, a conchis aceasta.