Acasa » Monden » Apariție surprinzătoare a Ramonei Olaru. Se pregătește asistenta de la Neatza de pasul cel mare?

Flavia Codreanu
02 apr. 2026, 21:49
sursă foto: Instagram/ Ramona Olaru
Cuprins
  1. De ce Ramona Olaru a îmbrăcat rochia albă
  2. Ce avere are Steve Ant
  3. De cât timp sunt împreună Ramona Olaru și Steve Ant

Ramona Olaru a îmbrăcat rochia de mireasă și a atras toate privirile internauților prin ultima ei apariție spectaculoasă. Frumoasa asistentă de la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” s-a filmat în ținutul alb, punându-și fanii pe gânduri cu privire la planurile de viitor alături de noul ei partener.

De ce Ramona Olaru a îmbrăcat rochia albă

Vedeta TV formează un cuplu de câteva luni cu Steve Ant, iar cei doi s-au afișat oficial împreună în urmă cu aproape o săptămână. Apariția Ramonei în rochie de mireasă a stârnit imediat numeroase comentarii, admiratorii întrebându-se dacă asistenta TV este gata să facă pasul cel mare alături de iubitul grec. Deși imaginile o surprind într-o formă fabuloasă, rămâne de văzut dacă cei doi plănuiesc o nuntă în viitorul apropiat sau dacă a fost vorba doar despre un proiect profesional.

Ce avere are Steve Ant

Recent, Steve Ant a fost prezent în platoul emisiunii de la Antena 1, unde a fost luat la întrebări de Răzvan Simion și Dani Oțil. Prezentatorii au fost curioși să afle detalii despre situația financiară a artistului și despre „zestrea” cu care acesta vine în relație. Iubitul Ramonei a preferat să rămână discret, deși a confirmat că deține mai multe proprietăți.

Iată dialogul purtat în direct despre bunurile materiale ale artistului:

„Cum stai cu zestrea?”, a întrebat Răzvan Simion.

„Adică dacă ai, ce deții?”, a completat Ramona Olaru.

„Am. Adică material? Nu stăm să vorbim acum”, a răspuns Steve Ant.

„Ai casa ta, apartament? Cu două camere? Decomandat?”, a insistat Răzvan Simion.

„Am mai multe. Dar nu vreau să vorbim acum despre asta”, a declarat Steve Ant pentru Neatza cu Răzvan și Dani.

De cât timp sunt împreună Ramona Olaru și Steve Ant

Prezent în platou, Steve Ant a fost supus unui „interogatoriu” amuzant de către Răzvan Simion, curios să afle mai multe despre relația celor doi.

Artistul a recunoscut că povestea de iubire durează de câteva luni, perioadă în care au preferat să fie discreți:

„Nu e prima dată (n.r. când apare în ziare), însă e prima dată când se întâmplă totul atât de intens. E un pic dubios. (n.r. Și de cât timp vă ascundeți?) De câteva luni”, a mai spus cântărețul, scrie Spynews.

