Despărțirea dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a devenit oficială după ce artista a confirmat public separarea. Ea a mărturisit că relația lor s-a încheiat la începutul acestui an.

Cei doi formau unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc, fiind împreună de aproximativ opt ani și căsătoriți din 2022. Relația lor părea una stabilă, iar discreția pe care au păstrat-o de-a lungul timpului i-a făcut și mai apreciați de fani.

Cum a reacționat Valentin Sanfira la declarațiile soției

Surpriza a fost, însă, reacția lui Valentin Sanfira, care a aflat despre declarațiile Codruței Filip abia după ce acestea au devenit publice. Artistul susține că nu știa despre confirmarea despărțirii și că nu a avut încă o discuție cu soția sa pe acest subiect.

„Eu nu am văzut nicio declarație, o să o întreb ce declarație a dat. Nu vreau să îmi citești ( n.r. declarațiile ei), o să vorbesc cu ea direct. Sunt aceleași povești de când a plecat în Desafio, numai aberații. Eu nu cred că a făcut ea declarații. Eu de ce nu știam?! O să mă întâlesc cu ea ca să văd despre ce este vorba. Nu am ce să comentez. O să vorbesc cu ea, nu cu alții”, adeclarat Valentin Sanfira pentru .

Ce a spus Codruța Filip despre separare

Artista a confirmat că despărțirea s-a produs de comun acord și că fiecare își continuă drumul separat.

„Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. , tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt. Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate”, a declarat Codruța Filip, potrivit aceleiași .

Ce s-a întâmplat după participarea la „Desafio Aventura”

Despărțirea ar fi avut loc după întoarcerea Codruței Filip de la „Desafio Aventura”, competiție filmată în Thailanda, unde artista a câștigat și mai multă popularitate.

Participarea la show a însemnat o perioadă de distanță între cei doi, iar după revenirea în țară au apărut primele semne că relația nu mai funcționează ca înainte.

Despărțirea vine ca un șoc pentru fani, mai ales că cei doi păreau un cuplu solid, iar relația lor părea greu de zdruncinat.