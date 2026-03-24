Răsturnare de situație: Prima reacție a lui Valentin Sanfira după ce Codruța Filip a anunțat că s-au despărțit: „Eu de ce nu știam?!"

Ana Maria
24 mart. 2026, 15:57
Sursa foto: Facebook / @VALENTIN SANFIRA﻿
Cuprins
  1. Cum a reacționat Valentin Sanfira la declarațiile soției
  2. Ce a spus Codruța Filip despre separare
  3. Ce s-a întâmplat după participarea la „Desafio Aventura”

Despărțirea dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira a devenit oficială după ce artista a confirmat public separarea. Ea a mărturisit că relația lor s-a încheiat la începutul acestui an.

Cei doi formau unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc, fiind împreună de aproximativ opt ani și căsătoriți din 2022. Relația lor părea una stabilă, iar discreția pe care au păstrat-o de-a lungul timpului i-a făcut și mai apreciați de fani.

Cum a reacționat Valentin Sanfira la declarațiile soției

Surpriza a fost, însă, reacția lui Valentin Sanfira, care a aflat despre declarațiile Codruței Filip abia după ce acestea au devenit publice. Artistul susține că nu știa despre confirmarea despărțirii și că nu a avut încă o discuție cu soția sa pe acest subiect.

Eu nu am văzut nicio declarație, o să o întreb ce declarație a dat. Nu vreau să îmi citești ( n.r. declarațiile ei), o să vorbesc cu ea direct. Sunt aceleași povești de când a plecat în Desafio, numai aberații. Eu nu cred că a făcut ea declarații. Eu de ce nu știam?! O să mă întâlesc cu ea ca să văd despre ce este vorba. Nu am ce să comentez. O să vorbesc cu ea, nu cu alții”, adeclarat Valentin Sanfira pentru Cancan.

Ce a spus Codruța Filip despre separare

Artista a confirmat că despărțirea s-a produs de comun acord și că fiecare își continuă drumul separat.

Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt. Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate”, a declarat Codruța Filip, potrivit aceleiași surse.

Ce s-a întâmplat după participarea la „Desafio Aventura”

Despărțirea ar fi avut loc după întoarcerea Codruței Filip de la „Desafio Aventura”, competiție filmată în Thailanda, unde artista a câștigat și mai multă popularitate.

Participarea la show a însemnat o perioadă de distanță între cei doi, iar după revenirea în țară au apărut primele semne că relația nu mai funcționează ca înainte.

Despărțirea vine ca un șoc pentru fani, mai ales că cei doi păreau un cuplu solid, iar relația lor părea greu de zdruncinat.

Citește și...
Anul divorțurilor în showbizul românesc. Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au despărțit: „Nu mai formăm un cuplu”
Monden
Anul divorțurilor în showbizul românesc. Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au despărțit: „Nu mai formăm un cuplu”
Romantism la universitate. Studenții, îndemnați să profite de primăvară și să se îndrăgostească
Monden
Romantism la universitate. Studenții, îndemnați să profite de primăvară și să se îndrăgostească
Cât costă o ciorbă la restaurantul lui Dani Oțil din Herăstrău. Prețul te va uimi
Monden
Cât costă o ciorbă la restaurantul lui Dani Oțil din Herăstrău. Prețul te va uimi
Adela Popescu revine la PRO TV: În ce serial va juca vedeta după o pauză lungă
Monden
Adela Popescu revine la PRO TV: În ce serial va juca vedeta după o pauză lungă
Angela Similea acuză Distrigaz și DSU că piesa “Casa mea” a fost folosită fără acordul ei într-o campanie
Monden
Angela Similea acuză Distrigaz și DSU că piesa “Casa mea” a fost folosită fără acordul ei într-o campanie
Soția lui Ilie Năstase, jefuită în vacanță, într-o destinație preferată de români: „A fost un șoc mare”. Cum s-a întâmplat
Monden
Soția lui Ilie Năstase, jefuită în vacanță, într-o destinație preferată de români: „A fost un șoc mare”. Cum s-a întâmplat
Mirela Vaida participă la Asia Express 2026: De ce a ales vedeta să plece de acasă
Monden
Mirela Vaida participă la Asia Express 2026: De ce a ales vedeta să plece de acasă
Andrei Beleuț, eliminat înainte de unificare. Câți bani a primit după ce a părăsit Survivor
Monden
Andrei Beleuț, eliminat înainte de unificare. Câți bani a primit după ce a părăsit Survivor
O cunoscută actriță de la Hollywood a murit. Carrie Anne Fleming a jucat în mai multe producții horror
Monden
O cunoscută actriță de la Hollywood a murit. Carrie Anne Fleming a jucat în mai multe producții horror
Mara Bănică, după agresarea fiului său: „Sunt bombardată de plângeri despre acest profesor”. Ce măsuri a luat jurnalista
Monden
Mara Bănică, după agresarea fiului său: „Sunt bombardată de plângeri despre acest profesor”. Ce măsuri a luat jurnalista
16:03 - Putin încredințează paza infrastructurii energetice agenților de pază privați. Aceștia vor avea dreptul să folosească arme de foc
16:00 - Războiul din Iran mai face o „victimă”. Compania aeriană Lufthansa și-a anulat zborurile către Orientul Mijlociu până la toamnă. Ce se întâmplă cu marile companii aeriene
15:49 - Paradoxul AI: meseriile „clasice” devin noua miză a marilor investitori la nivel global
15:39 - Decizie revoluționară la Vatican. Catolicii vor putea primi transplanturi de organe de la animale
15:26 - UPDATE: Guvernul a amânat ședința pe ordonanța pe carburanți. Consiliul Economic și Social nu a dat aviz pe proiect. Și doi miniștri ai PSD blochează ordonanța
15:16 - Show în Parlament: Momentul în care un senator AUR a venit cu un cactus în culorile curcubeului. De ce l-a dedicat USR-ului: „Un mic cadou” (VIDEO)
15:11 - UE: 19.400 de decese în accidente rutiere în 2025. Ce arată datele despre România
15:10 - Iranul ar vrea să pună capăt războiului. Liderul suprem ar fi autorizat negocieri secrete cu SUA (Surse)
15:06 - Newsweek: Grecia a început să angajeze români în hoteluri de lux. Program: 6 zile din 7. Cum se țin interviurile?
15:01 - Incredibil! Șofer de Bolt din Constanța, prins la volan fără permis. Ce au descoperit polițiștii