Război total între magicienii din România: Este un interlop, un samsar

Magicianul Robert Tudor susține că a fost amenințat de un coleg de breaslă pentru a anula un spectacol în Timișoara.

Robert Tudor a povestit că a fost sunat și i s-a cerut să anuleze spectacolul

Robert Tudor a povestit, printr-un mesaj video pe care l-a postat pe rețelele de socializare, cum a fost amenințat și forțat de un rival să își anuleze un show programat în Timișoara.

„În urmă cu o săptămână am dat drumul unui spectacol de magie în țară. Imediat ce am pus data în Timișioara, am fost sunat de un magician și mi-a spus să anulez că nu i se mai vând biletele….Dacă e tot atât de mare, de ce încearcă să anuleze acest spectacol?

De ce nu mă lasă să-mi fac spectacolul? De ce nu mai el vrea să fie acolo? Oameni buni, spuneti-mi dacă e corect ce se întâmplă…Este rău ceea ce se întâmplă.

Mi-a spus dacă nu anulez, o să avem război. Spuneți-mi dacă este cinstit ceea ce se întâmplă”, a răbufnit magicianul Robert Tudor, pe Facebook.

Mai mult, magicianul Robert Tudor îl acuză pe colegul de breaslă că este „samsar și are susținere mare”. „Spectacolul îl face pe banii primăriei și al Consiliului Județean, de la care a primit 20.000 de euro. Acum să vadă toată lumea cine e, de fapt, acest om”, a scris Robert Tudor în postarea sa.