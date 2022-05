Răzvan Fodor, la un pas de moarte, în India: „Știam că am doar câteva minute ca să găsesc medicamentul”

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai frumoase și longevive cupluri din lumea showbizului autohton. Cei doi se înțeleg de minune și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

Irina Fodor, cu nervii la pământ

Partenerii au trecut prin mai multe greutăți, dar se pare că dragostea lor a trecut testul de rezistență. Vedetele savurează fiecare clipă petrecută împreună. Irina Fodor a dezvăluit, recent, pe rețelele de socializare, că într-o vacanță în India. Celebra prezentatoare s-a speriat enorm.

„Eram în India și am hotărât, împreună cu restul găștii, să mergem vreo două zile în deșertul Rajasthan, și să dormim peste noapte în mijlocul pustietății… Târziu în noapte, am hotărât să mergem la culcare. Noi am fost o trupă de 8 oameni și dormeam ca sardinele, toți într-un cort.

Când să ațipesc, aud un zgomot ciudat, ca un șuierat. Răzvan mă prinde de mână și îmi spune, în timp ce de abia mai respira: ‘Inhalatorul’. Se sufoca.

Afară-beznă, în cort-beznă, iar locația bagajelor noastre- deloc precisă. Știam că am doar câteva minute ca să găsesc medicamentul și m-a luat tremuratul: am pornit, de-a bușilea și am trecut, prin întuneric, peste capetele, mâinile și picioarele prietenilor noștri în timp ce pipăiam disperată colțurile cortului ca să găsesc borseta mea, în care știam că pentru cazuri urgente.

Răzvan Fodor, la un pas de moarte

Știam că el nu se poate mișca și că trebuie să stea cât mai calm ca să poată respira în continuare, iar timpul se scurgea repede. Descopăr borseta, inhalatorul, trec inapoi, prin beznă peste prietenii noștri, ajung la Răzvan: ‘3, 2, 1, inspiră!’… Din fericire, inhalatorul a fost de ajuns, de data asta. Am mai așteptat puțin, până l-am auzit pe Răzvan că respiră corect și am adormit liniștiți”, a mărturisit Irina Fodor pe rețelele de socializare.

Răzvan Fodor a dezvăluit, în cadrul unui interviu, că s-a îndrăgostit de Irina în timpul unei vacanțe, aceasta avea doar 19 ani. Diferența de vârstă nu a împiedicat relația celor doi. Partenerii au călătorit în India, pe care au luat-o la pas, cu rucsacul în spate.

Bărbatul recunoaște că a văzut în Irina o versiune de-al lui masculină. Acesta regretă că și nu îl mai interesa nimic.

„Aveam gașca mea de gagici, pe care le toleram într-un alt sens lângă mine, pentru alte lucruri și eram foarte mulțumit din punctul ăsta de vedere…Dar nu, să-mi intri în viață și să rămâi la mine peste noapte, era foarte greu. Irina a venit în momentul potrivit. Cred că trebuia ea să crească, d-aia nu a apărut mai devreme”, a explicat Răzvan Fodor.