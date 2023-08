Răzvan Fodor, poză de colecție pe Instagram / Ce „superputere” și-ar dori actorul: „Aș vrea să pot...”

Răzvan Fodor a publicat recent pe Instagram o fotografie de colecție. Alături de imaginea postată pe rețelele de socializare, actorul a lăsat și o descriere înduioșătoare.

Fodor este una dintre persoanele publice din România care sunt active pe rețelele de socializare. De obicei, acesta împărtășește aproape toate momentele din viața sa cu comunitatea pe care a reușit să o formeze.

Ce „superputere” ar vrea Răzvan Fodor să aibă

Nu de mult, actorul a publicat două imagini pe rețelele de socializare. Una dintre fotografii este cu familia sa și una cu mâna lui, în timp ce are o brățară pe care scrie: „Familia e lumina”.

„Dacă ar fi să am o superputere, aș vrea să pot să opresc timpul în anumite momente…❤️”, a scris Răzvan Fodor, pe Instagram.

Recent, soția lui Răzvan Fodor, Irina, s-a întors de la filmările noului sezon America Express – Drumul Soarelui. Partenera de viață a artistului a menționat că are nevoie de câteva zile libere pentru a-și încărca bateriile. Odată cu revenirea sa în țară, prezentatoarea TV le-a povestit fanilor schimbările care se vor petrece înainte de vacanță.

„Așa…mă scuzați, am lipsit câteva zile de pe aici, pentru că imediat după ce m-am întors din America Express, am simțit nevoia să petrec fiecare minuțel ca să mă reconectez cu toți ai mei: cu copilul, cu soțul, cu familia, cu prietenii. Am stat pe acasă o perioadă, am plecat vreo două zile în Vamă, iar acum suntem pe drum spre Croația, pentru tradiționala vacanță cu barca din fiecare vară”, a declarat ea atunci, potrivit .