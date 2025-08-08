Daliana Răducan și Răzvan Simion se bucură de iubirea pe care și-o poartă unul altuia, discret, departe de ochii curioși ai oamenilor. Însă, sunt și momente când cei doi dau frâu liber sentimentele și le împărtășesc cu fanii lor de pe rețelele de socializare.

Cuprins:

Ce mesaj i-a transmis Daliana lui Răzvan, cu aniversării lui Cum s-au cunoscut Răzvan Simion și Daliana Răducan

Ce mesaj i-a transmis Daliana lui Răzvan, cu aniversării lui

Daliana Răducan și Răzvan Simion s-au logodit în urmă cu 2 ani, iar pe 8 iunie 2024 au devenit, oficial, o familie, soț și soție. Sunt persoane cu cariere de succes și se bucură de admirația fanilor din mediul online.

Cu ocazia celei de-a 45-a aniversare a , soția sa i-a transmis un mesaj emoționant prin intermediul rețelelor de socializare, amintindu-i cât de important este pentru ea.

„La mulți ani, dragostea mea!

Mulțumesc că ești casa mea, liniștea mea, curajul meu și tot ce e mai frumos în viața asta.

Îți doresc să rămâi mereu omul bun, blând și puternic pe care îl iubesc cu toată inima!”, a fost mesajul Dalianei pentru soțul ei, Răzvan, potrivit .

Cum s-au cunoscut Răzvan Simion și Daliana Răducan

Relația dintre Răzvan Simion și Daliana Răducan a luat naștere în 2020, într-un cadru idilic. Cei doi se aflau în vacanță în Istanbul, când, furat de vraja unui sărut pasional, prezentatorul TV era să își scape iubita în apele .

„A marcat începutul relației (n.r. vacanța din Istanbul). Îmi amintesc un sărut pasional când era cât pe-aici să o scap pe Daliana în Bosfor. Ne-a plăcut Istanbulul, e ca o poveste care îți încântă toate simțurile. Sunt multe locuri în lumea asta pe care vrem să le însemnăm pe harta iubirii noastre”, a povestit Răzvan Simion pentru Viva.

Meseria Dalianei a fost cea care i-a adus împreună. Întâi au fost prieteni, dar sentimentele care nutreau în fiecare pentru celălalt, i-a determinat să ducă relația la următorul nivel.

„Arhitectura ne-a adus împreună, am legat o frumoasă prietenie, care în timp s-a transformat în dragoste. Au fost emoții, sentimente, atingeri, ezitări pe care le-aș descrie simplu magnetism”.