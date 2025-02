Reacția Angelei Similea, după ce imaginea artistei a apărut într-o reclamă creată cu ajutorul inteligenței artificială

, una dintre cele mai apreciate voci românești, a fost „victima” , după ce imaginea ei a fost folosită într-o reclamă. Angela Similea a reacționat și a transmis fanilor ei un mesaj pe pagina de Facebook, în care nega ferm că ar fi colaborat pentru crearea unei astfel de reclame.

„Nu mi-am dat consimțământul pentru utilizarea imaginii mele”

Solistă menționează în mesajul de pe Facebook că nu și-a oferit consimțământul pentru folosirea imaginii ei în reclamele care circulă pe rețelele de socializare, subliniind astfel că i-au fist încălcate drepturile. Tot în mesajul de pe postat pe Facebook, Angela Similea a explicat că videoclipurile cu scop de promovare în care apare sunt create cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Dragii mei, vreau să clarific și să neg ferm participarea mea în videoclipurile create cu ajutorul inteligenței artificiale, în care se folosește imaginea mea pentru a face reclamă unui anumit produs. Nu mi-am dat consimțământul pentru utilizarea imaginii mele în acest context și consider acest lucru o încălcare a drepturilor mele”, a scris solista pe pagina sa de Facebook, potrivit .

„Vă asigur că nu am nicio legătură cu produsul promovat”

Artista a subliniat că, nu doar că nu a fost implicată în realizarea reclamelor, dar nici nu are vreo legătură cu produsul promovat. În încheiere, și-a rugat urmăritorii să ignore astfel de materiale și le-a mulțumit pentru susținerea de care au dat dovadă.

De asemenea, vreau să subliniez că nu am sfătuit pe nimeni să folosească anumite produse. Vă asigur că nu am nicio legătură cu produsul promovat în aceste videoclipuri și nu am fost implicată în realizarea acestor reclame. Vă rog să ignorați orice material vizual sau informațional care implică imaginea mea în acest scop.Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru susținerea constantă!”, a încheiat artista mesajul postat pe rețelele de socializare.