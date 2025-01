Reacția Ilincăi Vandici, după ce s-a scris că Monica Gabor a devenit mamă pentru a doua oară. „Nici ea cred că nu a știut”

Vestea că ar fi devenit pentru a doua oară mamă a făcut ocolul Internetului și a ajuns să fie unul dintre subiectele dezbătute în emisiunea de la Kanal D, „Follow us”, moderată de Ilinca Vandici și Teo Trandafir. Cele două au mai discutat și zvonurile, conform cărora, Mr. Pink, actualul partener de viață al Monicăi Gabor și celui de-al doilea copil al acesteia, i-ar impune o serie de reguli stricte, referitor la ce să poarte sau cum să se machieze.

Monica Gabor ar fi devenit mamă pentru a doua oară, în urmă cu șase luni, însă informația a fost un secret până cu doar câteva zile în urmă. Monica, în vârstă de 37 de ani, ar fi adus pe lume un băiețel în Los Angeles, făcându-l astfel pe partenerul ei de peste un deceniu, Mr. Pink, tată. Cei doi au o poveste de iubire fericită, pe care o trăiesc departe de ochii lumii, relatează .

Speculații potrivit cărora Monica Gabor ar fi dat naștere unui băiețel au fost discutate și de Ilinca Vandici și Teo Trandafir, în emisiunea lor, „Follow Us”. Ele au comentat ce s-a scris în presă, iar la final le-au transmis un mesaj frumos Monicăi Gabor și lui Mr. Pink.

Ilinca Vandici: Da, cică a devenit mamă pentru a doua oară, are un băiețel, doar că, vedeți voi, nimeni nu a știu nimic, nici ea cred că nu a știut. O fi aflat…mai sunt cazuri. Nu s-a arătat nici măcar pe sine.

Ilinca Vandici și Teo Trandafir, despre limitele impuse de Mr. Pink

Cele două prezentatoare au vorbit și despre limitele pe care se zvonește că Mr. Pink i le impune Monicăi Gabor. Deși inițial cele două au părut că nu încurajează un astfel de comportament într-o relația, a susținut că poate înțelege de ce partenerul ei i-a cerut frumoasei românce să nu se mai machieze și să nu mai poarte tocuri.

Teo Trandafir: Fii atentă, că am auzit o bârfă! Cică Mr. Pink ăsta o cam ține din scurt. Și nu are voie să tocuri, nu are voie rujuri, nu are voie…

Ilinca Vandici: Eu nu am înțeles chestia asta. Da, au auzit și eu că limitele sunt foarte stricte și de netrecut peste ele. Mr. Pink a zis că să nu mai poarte tocuri, dar dacă mă întrebi cred că e de înțeles pentru că Monica este o femeie înaltă, frumoasă, foarte înaltă, iar el nu e extrem de înalt, ca să zic așa. Și dacă ea își mai pune și tocuri…discrepanța e discrepanță. Înțeleg asta cu tocurile.

Dar de ce să nu o lași să se machieze? Înțeleg și asta, nu m-a întrebat nimeni, dar eu îmi dau cu părerea. Ea e superbă naturală! De ce să se machieze? Chiar cred că poate fi un motiv. (…)

Poate că și asta cu sarcina, cu nașterea, fiind ascunse de ochii privitorilor, poate fi tot din zona limitelor puse de Mr. Pink pentru că nu a știut nimeni, nimic și dintr-o dată aflăm că Monica Gabor este mamă pentru a doua oară. Nu s-a arătat! (…)

Astea sunt speculațiile pe care le face presa, noi nu știm că nu a venit nimeni să ne spună că e așa sau e așa. Doar că mare ne-a fost surprinderea când am citit la sfârșitul anului trecut pentru prima și prima dată cum că Monica este mamă pentru a doua oară.

Se zvonește că bebelușul Monicăi Gabor a rămas în America, deși ea și Mr. Pink sunt la Honk Kong

În continuare, Ilinca Vandici și Teo Trandafir au abordat și speculațiilor conform căruia bebelușul Monicăi Gabor ar fi separat de părinții lui, din dorința lui Mr. Pink de a-l proteja pe cel mic. La final, cele două prezentatoare le-au transmis un mesaj proaspeților părinți.

Ilinca Vandici: Am înțeles că fericita familie este la Hong Kong, dar că băiețelul născut a rămas în America.

Teo Trandafir: Dar de ce?

Ilinca Vandici: Pentru că virus la Hong Kong și atunci dorința tatălui a fost de a-și proteja bebelușul, doar că în America arde totul. Plus că se pare că acest băiețel nou-născut nu e atât de nou-născut, pentru că unele ziare speculează că e născut de la începutul anului trecut. Deci are avea undeva la un anișor.

Vedeți ce se întâmplă când nu există oameni care să vină și să zică că este așa, așa și așa. Toată lumea speculează. Unii pe o parte, alții pe o parte! (…)

Teo Trandafir: Pe de-o parte asta face emisiunea mai interesantă, că dacă am știi…(…)

Ilinca Vandici: Noi ne dorim, de fapt, să îi urăm sănătate, de fapt, întregii familii, împreună cu Irinuca, cu proaspătul născut sau mai vechiul născut al lui Mr. Pink și al Monicăi, să fie fericiți, să aibă o viață îmbelșugată.