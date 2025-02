Reacția Ioanei Ginghină, după ce a aflat că Alexandru Papadopol se căsătorește în februarie. „Trebuie să dau și eu vestea mai departe”

Recent, în mediul online apărut și curculat mai multe zvonuri potrivit cărora, s-ar fi despărțit de actuala iubită chiar înainte ca nunta celor doi să aibă loc. Ioana Ginghină, fosat lui soție și mama fiicei sale, a făcut lumină în acest caz.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, actrița a dezvăluit că în urmă cu aproximativ o săptămână a fost sunată de presă pentru a fi întrebată despre nunta lui Alexandru Papadopol. Însă, cum nu știa prea multe detalii referitoare la marele eveniment, l-a contactat pe fostul ei soț, care i-a confirmat cu această ocazia că se însoară.

„Știu de relația asta, dar nu știu de nicio nuntă. Trebuie să dau și eu vestea mai departe la copil. […] Nu m-a deranjat că el se însoară. Eu i-am zis Ruxandrei și ea a reacționat urât, nu mă așteptam. A zis: «Tată, iar aflu din ziare?». Că și de Adriana tot din presă a aflat. Inițial a fost: «Să vezi, că a fost o idee…». Nu l-am sunat, știu de la Ruxi. Îmi plângea copilul, nu vrei să știi ce era la gura ei. Trebuia să-i spună copilului. Ce poate să nu fie adevărat e că nu a fost o nuntă pe 10 ianuarie, pe care el a anulat-o”, a dezvălui Ioana Ginghină, potrivit .

Ioana Ginghină nu a fost invitată la nunta lui Alexandru Papadopol

Ioana Ginghină a afirmat că Ruxandra, fiica ei și a lui Alexandru Papadopol, a fost invitată de către acesta să participe la eveniment, însă nu s-a întâmplat același lucru și cu fost soție. Însă, actrița a dezvăluit că Ruxandra a aflat inițial că o să se căsătorească din presă, relația celor doi răcindu-se cu timpul.

„O colegă m-a întrebat dacă am auzit că Papadopol are nuntă în februarie. I-am dat un mesaj vocal și i-am zis că trebuie să mă duc iar la Ruxi să-i zic. Se însoară, pentru că el i-a spus Ruxandrei, dar m-a rugat să nu zic. Ruxi a cunoscut-o, și eu o cunosc pe fata aia. Eu mă bucur că s-a întâmplat așa. Se căsătorește pe 14 februarie. Noi am aflat joi, cu o săptămână înainte. Vorbim de un bărbat de 50 de ani… E relație serioasă.

Noi am aflat de la teatru și de la televizor, de la presă, despre această nuntă. Bănuiesc că e cununie civilă. Asta știu de la Ruxi. El a sunat-o, i-a dat mesaj: «Am o veste bună pentru tine, pe 14 februrarie te aștept». Dacă o vedea pe Ruxi, plângea… Relația lor acum e zero. Eu nu am fost invitată”, a mai adăugat actrița.