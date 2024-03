Reacția lui Florin Piersic după incidentul din Cluj: „Cine mă cunoaște cât de cât, știe că...”

la un incident recent, care a avut loc în timpul unui spectacol susținut de el în Cluj-Napoca. Actorul cunoscut a fost acuzat că ar fi făcut o remarcă jignitoare la adresa unui om al străzii, care a întrerupt momentul său artistic.

Actorul spune ca nu a vrut să jignească pe nimeni

Piersic, în vârstă de 87 de ani, a afirmat că niciodată nu și-a propus să jignească pe cineva, iar ceea ce i-a comunicat bărbatului a fost într-o manieră plină de umor, mai ales că și publicul prezent în Piața Unirii a perceput aceasta și a reacționat cu râsete.

„Îți pui șapca acolo să îți dau bani? Păi ce să-ți dau? Dă-mi tu mie bani, că vă fac program, fir-ai al dracului de vagabond. Mută ursul, nu auzi că am program artistic aici?”, i-a spus marelele actor bărbatului.

După ce omul s-a îndepărtat, Florin Piersic a continuat.

„Bravo domnule, îmi place de ăsta! Un așa personaj aș putea juca eu. Și cred că a tras și ăsta ceva țuicomicină. Ia uite, își pune și sacul aici… Noapte bună, culcă-te! Fii atent! Acum trebuie să fii cuminte, pentru că urmez eu. Până acum nu am vorbit eu, a vorbit altul. Gura!”, a afirmat Florin Piersic, potrivit Adevărul, citat de .

Florin Piersic își exprimă opinia pe rețelele de socializare

după ce au apărut informații că ar fi jignit individul care a întrerupt spectacolul său.

„Aflu cu tristețe, că de câteva zile sunt pus la zid în presă pentru un episod petrecut la „Zilele Clujului”, în Piața Mare. De ce „cu tristețe”? Pentru că încă odată nevoia de senzațional, de titluri pompoase în fața cititorilor, nu are limite. Cine ar revedea – fără intenții rele – momentul respectiv- în care mă adresez unui om al străzii apărut la marginea scenei, ar auzi tonul cu care i-am vorbit și anume în glumă. N-am jignit în viața mea pe nimeni, cu atât mai puțin cum scrie presa că „l-am înjurat”, dovada fiind că publicul prezent s-a și amuzat”, a precizat actorul într-o postare pe Facebook.

Florin Piersic, de asemenea, a declarat că în niciun moment nu a adresat insulte cuiva și nu a arătat vreodată superioritate față de alte persoane.

„Să fiți dumneavoastră sănătoși, cei care citiți aceste rânduri, de câte ori am întins bani unui om necăjit de pe stradă. Dacă am putut să fac bine cuiva în viața asta, am făcut. Cine mă cunoaște cât de cât, știe că n-am tratat niciodată pe nimeni cu superioritate și am dat tuturor aceeași atenție, fie că era vorba de o femeie de serviciu, academician, măturător de stradă, sau șef de stat”, a subliniat actorul.