Reacția lui Florin Ristei, după ce România și-a ales reprezentantul Eurovision: „Acest concurs are 0 credibilitate la noi”

Imediat după ce Theodor Andrei la Eurovision 2023, au apărut numeroase reacții în mediul online.

Artistul Florin Ristei a transmis un mesaj dur pe contul de socializare, cu privire la acest concurs.

Florin Ristei, după ce Theodor Andrei a fost ales să reprezinte România la Eurovision 2023

Theodor Andrei, în vârstă de 18 ani, va reprezenta România la Eurovision 2023, care va avea loc în luna mai la Liverpool.

„0,18% din populația României a votat aseară la Eurovision. Câștigătorul a fost ales cu voturile a 0,028% din populație. Eu sunt curios când își va da TVR seama că e jalnic ce se întâmplă, și că acest concurs are 0 credibilitate la noi în țară, din cauza lor.

Apropo, 500k€ buget pentru Eurovision România, din care 200.000€ doar pentru selecția națională de aseară. Cunosc copii, pe internet, care fac conținut audio-video mai profi, cu bani mai puțini.

Felicitări, Theodor Andrei! Fă ce știi tu mai bine acolo și bucură-te de experiență. Baftă!”, a transmis Florin Ristei pe Facebook, potrivit .

De asemenea, pe pagina tânărului a venit cu o reacție și Ana Maria Mărgean, câștigătoarea „Românii au talent” sezonul 11.

„Theodor Andrei cu piesa D.G.T. (off and on), este câștigătorul Eurovision România 2023! Felicitări, Theodor pentru reușita, talentul, munca și perseverența ta! Mult succes în continuare!”

Top cinci piese care au strâns cele mai multe voturi de la public

Piesa lui Theodor Andrei a primit cele mai multe voturi din partea publicului.

1. Theodor Andrei, „D.G.T. (Off and on)” – 5.230 voturi

2. Andreea D Folclor Orchestra, „Periniţa mea” – 4.845 voturi

3. Andrei Duțu, „Statues” – 4.302 voturi

4. Aledaida, „Bla Bla Bla” – 4.250 voturi

5. Amia,”Puppet” – 4.232 voturi