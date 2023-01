Reacția Oanei Zăvoranu după ce s-a spus că divorțează de Alex Ashraf: „Să nu mă credeți decât pe mine”

Oana Zăvoranu a reacționat după ce s-a spus că soțul ei, Alex Ashraf, a plecat de acasă și are deja o altă relație. Actrița neagă că ar exista probleme în căsnicia ei.

Zilele trecute, Alex Ashraf a fost filmat în compania unei domnișoare misterioare. Cei doi au luat masa în oraș, apoi soțul Oanei Zăvoranu ar fi înnoptat la ea, iar a doua zi dimineața ar fi ieșit să-i plimbe câinii.

Reacția Oanei Zăvoranu la zvonurile legate de divorț

Contactat de jurnaliști, soțul vedetei nu a vrut să comenteze imaginile apărute în presă. „Nu vorbesc cu presa! N-am , lăsați-mă cu articolele voastre! Încercați să dați știri mai bune și după vorbim, nu știri proaste și articole idioate, atunci vom vorbi. Mai dați în continuare, hai la revedere”, a declarat acesta potrivit .

La scurt timp după ce s-a vorbit despre separarea lui Alex Ashraf de Oana Zăvoranu, cei doi au fost surprinși împreună, în mașină, timp în care vedeta își săruta soțul. De asemenea, actrița a postat joi seară un mesaj pe rețelele de socializare, unde a asigurat pe toată lumea că nu există probleme în căsnicia ei.

„Vă pup și vă iubesc și să nu mă credeți decât pe mine! Alex Ashraf, știi că ești inima mea, da? Just the two of us (n.r. doar noi doi)”, a scris Oana Zăvoranu, într-o postare distribuită pe Instagram.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf s-au căsătorit în urmă cu 7 ani

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf s-au căsătorit în urmă cu 7 ani, iar actrița spunea despre soțul ei că a învățat-o ce înseamnă dragostea. „Alex m-a învăţat ce înseamnă dragostea adevărată. Este singurul bărbat care m-a făcut să înţeleg cu ce se mănâncă dragostea.”

În anul 2021 au mai existat speculații despre divorț, iar vedeta a spus la vremea respectivă că este mai fericită ca niciodată alături de soțul ei.

„Noi suntem mai bine ca niciodată, ne ocupăm de lucruri serioase, avem grijă de clinica noastră, care este copilul nostru iubit. Suntem fericiți, ca la sfârșitul fiecărei zile ne rezolvăm treburile într-o lume din ce în ce mai anormală, , care, mulțumim lui Dumnezeu, sunt destule și vă vor bucura pe cei buni și normali, ne trăim din plin frumoasa noastră poveste de dragoste (…) O căsnicie care nu se clatină deloc și un viitor împreună care sună bine de tot”, a fost mesajul postat de vedetă în urmă cu 2 ani.

Oana Zăvoranu considera că vorbele legate despre un posibil divorț au apărut din cauza oamenilor care o invidiază și care îi doresc răul. „Acest mesaj e pentru toți cei care nu pot dormi de grija mea sau a căsniciei mele, a averii mele, a faptului că sunt Oana Boss indiferent prin câte am trecut în viață, că sunt frumoasă, sănătoasă și arăt extraordinar de tânără, chiar dacă am făcut 48 de ani, că sunt smart, că nu mă doboară nimeni și nimic, că sunt o luptătoare, că fac lucruri care nu rămân neobservate, că reușesc să creez trenduri și sunt un lider înnăscut, că am un business de succes, curat și la standardele cele mai înalte”, a mai adăugat ea la final.