Reacția Simonei Gherghe după mesajul postat de un restaurant prin care li se interzice copiilor să facă gălăgie: „Dezbaterea de acum nu foloseste nimanui”

Un restaurant din București a postat, sâmbătă, pe pagina de Facebook un mesaj prin care amintea părinților că zona de nisip nu este de spațiu de joacă pentru copii, iar în urma mesajului au apărut atât reacții pro cât și contra.

Una dintre persoanele care au reacționat este și Simona Gherghe. Aceasta susține despre cei mici că sunt victime în toată această dezbatere care a împărțit România în două, iar vedeta a subliniat că 63% dintre copiii sunt bătuți acasă de părinți și nu se iau suficiente măsuri pentru astfel de cazuri.

Prin acest mesaj, restaurantul îi ruga pe părinții cu copii să aibă grijă de cei mici pe parcursul șederii în restaurant, deoarece unii copii se joacă cu nisipul ornamental, respectiv fac gălăgie și deranjează restul clienților.

Cum a reacționat Simona Gherghe după mesajul unor restaurante privind comportamentul copiilor în locații

un mesaj în acest sens pe pagina sa de Instagram, spunând că ”Dezbaterea de acum nu foloseste nimanui. Cei mici sunt zugraviti, de cateva zile, ca niste monstri care baga in sperieti oamenii in toata firea, dar complet lipsiti de aparare in fata diavolilor tazmanieni cu galetuse infricosatoare, din care se revarsa smoala incinsa. Mese aruncate cu fundu-n in sus, chelneri terorizati, clienti cu ciorba in poala, turisti cu atacuri de panica, flora si fauna rase de pe fata pamantului… ce mai, apocalipsa!”.

”Ne deranjeaza cei care si neglijeaza copiii, pentru ca nu putem sa ne bem berea in liniste, dar suntem indiferenti fata de parintii care isi bat copiii acasa. De ce? Pentru ca nu le auzim tipetele care ne irita atat se mult, la terase sau hoteluri. Atat timp cat nu tipa la masa noastra, suntem fericiti si totul este ok. Nu este deloc ok.

Vezi această postare pe Instagram

Simona Gherghe, despre victimele mediului social

De asemenea, prezentatoarea TV a vorbit și despre victimele mediului social sau educațional, spunând că: ”Nu, nu toti parintii sunt indiferenti si cu siguranta NICIUN COPIL nu trebuie sa fie obiectul unei campanii de ura. Sa-i tinem departe de intolerantele si micile noastre drame. in povestea asta. Victimele educatiei precare, de acasa sau/si scoala, victimele mediului social, victimele lipsurilor, victimele diverselor abuzuri.63 la suta dintre copii spun ca sunt batuti acasa! 63 la suta!!! Cel putin un copil din doi sunt victime intre patru pereti. Aceste cifre trebuie sa ne ingrijoreze cu adevarat, nu ca o terasa a ramas fara nisip sau ca un copil a tipat mai tare. Nu am auzit copii care sa agreseze adulti, dar invers se intampla. Dar nu la mese”, se mai arată în mesajul ei.