BAFTA 2026: Prințesa de Wales a strălucit pe covorul roșu, însă Prințul William a fost aspru criticat. Cum a arătat fiul Regelui Charles (FOTO)

BAFTA 2026: Prințesa de Wales a strălucit pe covorul roșu, însă Prințul William a fost aspru criticat. Cum a arătat fiul Regelui Charles (FOTO)

Ana Maria
23 feb. 2026, 11:59
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Jaimi Joy
Cuprins
  1. Ce rochie și accesorii a ales Prințesa
  2. Reacții controversate pe covorul roșu. Care este tradiția lui Kate la Premiile BAFTA
  3. Ce semnificație are revenirea sa în 2026
  4. Reacții controversate pe covorul roșu. Cum au reacționat fanii la apariția Prințului William

Reacții controversate pe covorul roșu! Prințesa de Wales a captat atenția tuturor când a apărut pe covorul roșu al Premiilor BAFTA de la Londra, pe 22 februarie 2026. Kate Middleton a ales o rochie Gucci reciclată din 2019. Prințesa a completat ținuta cu un clutch burgundy și pantofi cu toc spectaculoși, într-o apariție elegantă și sofisticată.

Evenimentul, desfășurat la Royal Festival Hall, a marcat revenirea Prințesei după o absență de trei ani, iar fanii Familiei Regale Britanice au salutat cu entuziasm revenirea ei.

Ce rochie și accesorii a ales Prințesa

Kate Middleton, în vârstă de 44 de ani, a purtat o rochie Gucci în nuanțe de roz pal și mauve, cu decolteu adânc în formă de V, talie definită și fustă vaporosă, potrivit OK! Magazine. Look-ul a fost completat de un clutch din catifea vișinie și pantofi cu toc înalt, care au evidențiat rafinamentul ținutei.

Sursa foto: Hepta / Zuma Press / Stephen Lock

Prințesa a optat pentru bucle lejere, iar machiajul clasic, smokey eyes în tonuri de maro cald și ruj roz, a completat armonios apariția. Stilistul Sian Clarke de la Styled by Sian a declarat pentru HELLO! Magazine: „Aparițiile lui Kate la BAFTA sunt expresia perfectă a eleganței și simplității chic, punând în evidență naturalețea ei în materie de modă.”.

Reacții controversate pe covorul roșu. Care este tradiția lui Kate la Premiile BAFTA

Prima apariție a lui Kate la Premiile BAFTA a avut loc în 2017, unde a purtat o rochie Alexander McQueen cu umeri dezgoliți și fustă stratificată. În 2019, a ales o creație asimetrică Alexander McQueen, decorată cu flori, accesorizată cu bijuterii din colecția Prințesei Diana.

Ce semnificație are revenirea sa în 2026

În 2024 și 2025 nu a participat din cauza problemelor medicale. Acum, revenirea lui Kate a fost extrem de așteptată. Prințesa a arătat și de această dată că eleganța poate merge mână în mână cu sustenabilitatea.

Kate favorizează rochii lungi și fluide, care se mișcă cu grație, creând o dramă subtilă, niciodată exagerată”, a mai spus Sian Clarke.

Anterior, Kate a mai reciclat rochii. Spre exemplu, în 2020, o creație Alexander McQueen din 2012, purtată în turneul din Asia de Sud-Est și accesorizată cu bijuterii Van Cleef & Arpels; în 2023, o altă rochie Alexander McQueen, modificată subtil prin eliminarea detaliilor florale și adăugarea unei cravate drapate.

Reacții controversate pe covorul roșu. Cum au reacționat fanii la apariția Prințului William

În 2024, Prințul William a participat singur la Premiilw BAFTA, în timp ce Kate se recupera după o intervenție abdominală. Revenirea lor împreună în 2026 ar fi trebuit să fie un moment de bucurie, însă, reacțiile în mediul online au fost destul de controversate.

Pe Instagram, mulți internauți au observat schimbări în aspectul fizic al prințului, mai ales rarefierea părului. Comentarii precum “Și părul lui unde s-a dus?” sau “Îmbătrânește urât, chiar dacă are atâția bani” au devenit virale, și au generat o dezbatere mai amplă despre presiunea publică asupra imaginii membrilor familiei regale.

Deși William a glumit în trecut despre calviție, reacțiile recente arată că publicul nu ezită să comenteze aspecte personale ale vieții regale.

Sursa foto: Captura foto Instagram / @enews
