Repaus vocal pentru Mirela Vaida. Iată ce s-a întâmplat cu aceasta

Repaus vocal pentru Mirela Vaida. Iată ce s-a întâmplat cu aceasta

Selen Osmanoglu
16 feb. 2026, 12:02
Sursa Foto: Facebook/ Mirela Vaida
Cuprins
  1. Repaus vocal
  2. Timp pentru relaxare și îngrijire personală
  3. Exerciții pentru voce și responsabilitate în recuperare

Mirela Vaida (43 de ani) a început săptămâna într-un mod neobișnuit, fiind nevoită să respecte recomandările medicilor după ce a ajuns la spital din cauza unor probleme severe la nivelul corzilor vocale. Vedeta se află acum într-un repaus vocal total, o provocare pentru cineva obișnuit să vorbească ore în șir în fața camerelor de filmat.

Repaus vocal

„Nu vorbesc de două zile. Sunt în repaos vocal total după ce ieri dimineață am fost la spital. Pare frustrant la început, căci nu sunt obișnuită să tac! Am și rămas singură acasă cu copiii, care sunt în vacanță toată săptămâna”, a povestit Mirela Vaida într-un mesaj publicat pe Instagram.

Medicii i-au recomandat ca, pe durata recuperării, să nu scoată niciun sunet, pentru a permite corzilor vocale să se refacă complet. Aceasta este o schimbare radicală pentru prezentatoarea TV, obișnuită să fie mereu în centrul atenției și să comunice constant cu publicul.

Timp pentru relaxare și îngrijire personală

Chiar dacă repausul vocal restricționează comunicarea, Mirela a ales să profite de această perioadă pentru a se relaxa și a se răsfăța.

„Daaar… partea bună e că am un pic de timp și pentru mine: alerg pe bandă, ascult muzică, gătesc, fac băi prelungite cu spumă și uleiuri esențiale, beau ceai, citesc și mă odihnesc! Când mai prindeam eu așa lux și huzur”, a mai adăugat vedeta.

Exerciții pentru voce și responsabilitate în recuperare

Mirela nu a neglijat niciun aspect al recomandărilor specialiștilor și și-a început săptămâna cu exerciții pentru voce, esențiale pentru revenirea completă pe scenă.

„Bună dimineața! E devreme și nici cafeaua nu am băut-o. Trebuie să fac exercițiile pentru voce. Așa îmi trebuie dacă nu am fost cuminte…”, a scris ea pe Insta Story.

Recuperarea va permite Mirelei Vaida să revină treptat la activitățile profesionale și la evenimentele publice, cu vocea complet refăcută.

