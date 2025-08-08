B1 Inregistrari!
Rețeta de burger a lui Cătălin Scărlătescu. De ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară

Rețeta de burger a lui Cătălin Scărlătescu. De ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară

08 aug. 2025, 19:53
Rețeta de burger a lui Cătălin Scărlătescu. De ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară
Sursa Foto: Instagram/ @chef_catalin_scarlatescu

Cătălin Scărlătescu a cucerit publicul român nu doar cu carisma pe care o manifestă în fața camerelor, dar și cu talentul pe care nu se zgârcește să-l arate în bucătărie. Din mâinile și imaginația chefului bucătar au luat naștere o serie de rețete de-a dreptul delicioase, potrivite atât pentru pasionații care își doresc să profeseze în domeniul culinar, cât și pentru cei care vor să-și dea pe spate prietenii cu o masă pregătită de ei.

Cuprins:

  1. Care este secretul burgerului lui Cătălin Scărlătescu
  2. De ce ingrediente este nevoie
  3. Cum se prepară

Care este secretul burgerului lui Cătălin Scărlătescu

Burgerul este unul dintre cele mai celebre preparate din portofoliul chefului bucătar. Acesta susține că la baza unui preparat bun se află ingredientele de calitate. Palina de carne trebuie să aibă o cantitate echilibrată de grăsime și să fie condimentată cât mai simplu cu putință, iar sosurile să fie atent făcute.

„Prima dată este importantă sursa de carne, după care trebuie să știi să dozezi grăsimea din interior. Mulți greșesc aici. Dacă bagi doar carne, ai o chiftea foarte uscată. Eu nu sunt nebunul care pune 100 de condimente. Trebuie cât mai simplu – sare și piper”, a explicat Cătălin Scărlătescu, potrivit Click!.

De ce ingrediente este nevoie

  • Carne tocată (amestec vită + porc, ideal cu grăsime echilibrată)
  • Sare și piper
  • Brânză cheddar
  • Sos barbeque
  • Maioneză
  • Muștar
  • Roșii proaspete
  • Salată verde
  • Castraveți murați
  • Chifle cu semințe (tăiate pe jumătate)
  • Opțional: dulceață de ceapă, bacon, ceapă roșie, ardei iute

 

 

Cum se prepară

  1. Pregătirea cărnii: Se dă carnea prin mașina de tocat până când se ajunge la o textură medie – nici prea fină, nici prea grunjoasă. Se asezonează simplu, cu sare și piper, apoi se formează chiftele folosind o presă specială pentru burgeri.
  2. Gătirea cărnii: Pe o plită încinsă sau pe grătar, se prăjesc chiftelele. Când partea inferioară și-a schimbat culoarea până la jumătate, se întorc. În ultimele minute, se pune peste fiecare palina de carne o felie de brânză cheddar.
  3. Pregătirea chiflelor: Se taie chiflele în două și se rumenesc ușor pe plită pentru un plus de savoare.
  4. Montarea burgerului: Partea inferioară a chiflei se unge cu sos barbeque sau ketchup, în timp ce pe partea superioară se întinde un strat de maioneză sau muștar. Ulterior, se așază carnea cu brânză, se adaugă o frunză de salată, felii de roșii și castraveți murați. Pentru un plus de aromă, se pot adpuga felii de ceapă roșie, dulceață de ceapă (ideal cu un strop de lichior de cireșe, așa cum recomandă Scărlătescu), bacon crocant sau ardei iute.

Burgerul se servește cald, alături de o porție generoasă de cartofi prăjiți și, opțional, sosul preferat.

