Rita Mureșan a apelat la terapia ayahuasca pentru a vorbi cu mama sa decedată. Dezvăluiri tulburătoare: „Cei care decis să o facă să fie conștienți că li se scoate tot ce au băgat sub preș”

Cu mai mulți ani în urmă, Rita Mureșan a trecut peste un eveniment traumatizant. Creatoare de modă și-a ăierdut mama, fapt care a afectat-o foarte mult și i-a lăsat un bagaj de durere. Pentru a scăpa de chinurile sfâșietoare, ea a găsit o metodă prin care să comunice cu spiritul mamei sale.

Pe cale conștientă, terapia cu ayahuasca, o substanţă naturală produsă din amestecul a două plante, consumul căreia oferă posibilitatea de a contacta cu lumea spiritelor.

Această experiență nu este pentru oricine, afirmă Rita Mureșan

„Nu o recomand. Eu prima oară am fost floricică, dar a doua oară mi-a fost atât de rău. Depinde cât de mult ai de curăţat. Mi-a fost rău a doua oară, prima dată mi-a fost doar un pic rău. De fapt, asta este ideea, răul acela e curăţarea pe care o faci. Planta te ajută să cureţi. De aceea se duc foarte mulţi bolnavi de cancer care apoi se vindecă. Pentru că ea nu te duce doar acum sau ieri sau alaltăieri, te duce şi-n alte vieţi”, a notat Rita Mureșan.

Practicarea acestei terapii nu este recomandată de creatoare de modă, ci mai degrabă pelerinajele.

„A doua oară când am fost la terapie, am vorbit cu mama mea. Nu i-am spus nimic, ea mi-a spus mie. Nu pot spune. După această ședință de ayahuasca, am curățat tot ce mai aveam de curățat. Eu credeam că am depășit momentul, de unde, nu îl depășisem.

Discuția cu mama m-a ajutat enorm. Dar, dacă pelerinajele le recomand, ayahuasca nu o recomand. Nu e ușoară, nu e pentru toată lumea. Cei care decis să o facă să fie conștienți că li se scoate tot ce au băgat sub preș”, a cpmpletat ea.

Fiica sa a fost operată de opt ori pentru a-i fi reconstruită mâna

Rebeca, fiica sa, a fost lovită de o masă cu blat de marmură, care cântărea 80 de kilograme, iar în urma accidentului s-a ales cu o mână ruptă în două.

Experienta cu Ayahuasca

Creatoare de modă a dezvăluit că fiica sa se afla la ziua unei prietene câns s-a produs nefastul accident. În urma acestuia, fata a suferit opt intervenții pentru a i se reconstrui mâna.

„Venea de la toaletă și a văzut cum o masă înaltă de bar, cu un blat de marmură cade peste un copilaș mic care trăgea de ea. Ea a împins copilul și masa i-a căzut peste mână și i-a rupt mâna în două.Ea insista foarte mult să rămână la această petrecere, era a colegei ei de bancă. Noi am plecat la Istanbul, eu nu am vrut, în interiorul meu, am simțit să nu o las.

Avea 10 ani. Ne-am întors cu greu de urgență, nu am găsit avion, am vrut să cumpărăm efectiv o mașină dar era week-end. Când ne-am întors era deja operată prima oară. A avut opt operații”, a mărturisit Rita Mureșan.