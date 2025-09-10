B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Rita Mureșan, la o lună după ce i s-a făcut rău în direct: „Nu îmi explic”. Ce a spus vedeta

Rita Mureșan, la o lună după ce i s-a făcut rău în direct: „Nu îmi explic”. Ce a spus vedeta

Elena Boruz
10 sept. 2025, 13:59
Rita Mureșan, la o lună după ce i s-a făcut rău în direct: „Nu îmi explic”. Ce a spus vedeta
Foto: Captură video

Rita Mureșan a făcut declarații despre incidentul prin care a trecut în direct la emisiunea „Un show Păcătos”. Ritei i s-a făcut rău, în timp ce se afla pe canapea, în urmă cu aproximativ o lună, iar acum a oferit explicații.

Creatoarea de modă a fost consultată, în direct, de către medicii de pe ambulanță, însă a refuzat la acel moment să fie transportată la spital.

Cuprins:

  • Ce a spus Rita Mureșan despre episodul în care i s-a făcut rău
  • În ce stare se află în prezent creatoarea de modă

Ce a spus Rita Mureșan despre episodul în care i s-a făcut rău

Rita a povestit că a urmat toate sfaturile medicilor, după acel episod, însă nici până acum nu știe ce s-a întâmplat cu adevărat și motivul care a făcut-o să îi fie atât de rău. Stările pe care femeia le acuza la acel moment erau de amețeală și o durere în zona abdomenului.

„Nu știu ce s-a întâmplat, nu îmi explic. Nici acum nu pot să vă dau 100% explicații, pentru că de-a lungul acestor luni, între vacanțe, am făcut analize și tot ce mi-a spus doamna doctor de pe ambulanță. (…) Era vertij. (…) Mi-au făcut glicemia, nu aveam. Au fost foarte prompți și tot ce au scris pe foaia aia tot am făcut. Am ajuns la ultima și urmează să merg să se tragă niște concluzii’, a spus Rita Mureșan, notează Spynews.ro.

În ce stare se află în prezent creatoarea de modă

Vedeta a povestit că în prezent se simte mult mai bine și singura schimbare medicală din viața ei s-a produs la nivelul pastilelor pe care le lua pentru afecțiunile cardiologice.

Mă simt bine acum. Singurul lucru, la cardiolog, mi-a schimbat pastilele, și parcă merg mai bine”, a mai afirmat Rita Mureșan.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cele mai bune filme din istorie văzute de Stephen King. Ce gusturi are maestrul literaturii horror
Monden
Cele mai bune filme din istorie văzute de Stephen King. Ce gusturi are maestrul literaturii horror
Oana Roman a răbufnit, după ce nu a mai ajuns la manichiură! Ce a pățit vedeta
Monden
Oana Roman a răbufnit, după ce nu a mai ajuns la manichiură! Ce a pățit vedeta
Filmul „Jaful Secolului” e propunerea României pentru Premiile Oscar, categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” (VIDEO)
Monden
Filmul „Jaful Secolului” e propunerea României pentru Premiile Oscar, categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” (VIDEO)
Mâncarea preferată a lui Ion Țiriac. Cu ce preparate se delectează miliardarul
Monden
Mâncarea preferată a lui Ion Țiriac. Cu ce preparate se delectează miliardarul
Maia Morgenstern le-a dat peste nas celor care o critică pe fiica ei după ce a născut. Motivul? Vârsta partenerului. Ce le-a transmis actrița
Monden
Maia Morgenstern le-a dat peste nas celor care o critică pe fiica ei după ce a născut. Motivul? Vârsta partenerului. Ce le-a transmis actrița
Flavia Mihășan, despre viața în cuplu, după doi ani de singurătate: „Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc”. Ce a declarat asistenta TV
Monden
Flavia Mihășan, despre viața în cuplu, după doi ani de singurătate: „Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc”. Ce a declarat asistenta TV
Motivul uluitor pentru care Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit, după 29 de ani de relație: „Nu am avut nicio presiune acasă, probabil de asta s-a și ajuns aici”
Monden
Motivul uluitor pentru care Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit, după 29 de ani de relație: „Nu am avut nicio presiune acasă, probabil de asta s-a și ajuns aici”
Cum a ajuns Lidia Buble să fie bătută cu mătura de o bătrână: „Încă îmi revin din șoc”
Monden
Cum a ajuns Lidia Buble să fie bătută cu mătura de o bătrână: „Încă îmi revin din șoc”
Mama Adrianei Bahmuțeanu va fi înmormântată astăzi! Ce mesaj emoționant a postat vedeta
Monden
Mama Adrianei Bahmuțeanu va fi înmormântată astăzi! Ce mesaj emoționant a postat vedeta
Cristina Ciobănașu: „Toată lumea se inflamează și devine extra curioasă”. Ce decizie a luat
Monden
Cristina Ciobănașu: „Toată lumea se inflamează și devine extra curioasă”. Ce decizie a luat
Ultima oră
15:33 - Află cum poți scăpa de gândacii de bucătărie cu soluții naturale și ieftine. Metode simple care te ajută să-ți protejezi casa și sănătatea
15:29 - Cele mai bune filme din istorie văzute de Stephen King. Ce gusturi are maestrul literaturii horror
15:28 - Oana Roman a răbufnit, după ce nu a mai ajuns la manichiură! Ce a pățit vedeta
15:19 - Oficial: Claudiu Crețu, șeful ELCEN, e acuzat de DNA că a cerut o șpagă de 1,5 milioane de euro
15:02 - Schimbări majore în Codul muncii! Românii care vor putea să lucreze de acasă timp de 8 zile pe lună, potrivit legii
14:55 - Fire albe prea devreme? Iată secretul încetinirii procesului de apariție a acestora
14:54 - Rusia nu comentează incidentul cu dronele doborâte din Polonia. Reacția purtătorului de cuvânt de la Kremlin
14:54 - Tânăr de 19 ani, evadat din arestul de la domiciliu. Cum a reușit și unde a fost găsit de polițiști
14:48 - CCIR preia președinția Asociației Camerelor de Comerț Balcanice
14:40 - Filmul „Jaful Secolului” e propunerea României pentru Premiile Oscar, categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional” (VIDEO)