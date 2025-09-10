Rita Mureșan, la o lună după ce i s-a făcut rău în direct: „Nu îmi explic”. Ce a spus vedeta

Rita Mureșan a făcut declarații despre incidentul prin care a trecut în direct la emisiunea „Un show Păcătos”. i s-a făcut rău, în timp ce se afla pe canapea, în urmă cu aproximativ o lună, iar acum a oferit explicații.

a fost consultată, în direct, de către medicii de pe ambulanță, însă a refuzat la acel moment să fie transportată la spital.

Cuprins:

Ce a spus Rita Mureșan despre episodul în care i s-a făcut rău

În ce stare se află în prezent creatoarea de modă

Ce a spus Rita Mureșan despre episodul în care i s-a făcut rău

Rita a povestit că a urmat toate sfaturile medicilor, după acel episod, însă nici până acum nu știe ce s-a întâmplat cu adevărat și motivul care a făcut-o să îi fie atât de rău. Stările pe care femeia le acuza la acel moment erau de amețeală și o durere în zona abdomenului.

„Nu știu ce s-a întâmplat, nu îmi explic. Nici acum nu pot să vă dau 100% explicații, pentru că de-a lungul acestor luni, între vacanțe, am făcut analize și tot ce mi-a spus doamna doctor de pe ambulanță. (…) Era vertij. (…) Mi-au făcut glicemia, nu aveam. Au fost foarte prompți și tot ce au scris pe foaia aia tot am făcut. Am ajuns la ultima și urmează să merg să se tragă niște concluzii’, a spus Rita Mureșan, notează

În ce stare se află în prezent creatoarea de modă

Vedeta a povestit că în prezent se simte mult mai bine și singura schimbare medicală din viața ei s-a produs la nivelul pastilelor pe care le lua pentru afecțiunile cardiologice.

„Mă simt bine acum. Singurul lucru, la cardiolog, mi-a schimbat pastilele, și parcă merg mai bine”, a mai afirmat Rita Mureșan.