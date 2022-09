Robert Ionescu, regele Tik Tok-ului din România, arestat în Dubai

Robert Ionescu este unul dintre cei mai cunoscuți tik tok-eri din țara noastră, acesta devenind celebru după ce a participat la emisiunea „Puterea Dragostei”, difuzată la Kanal D. Robert a fost reținut în Dubai, fiind acuzat de şantaj şi înşelăciune, notează .

Vestea a fost făcută în mod public de Mădălin Feraru, un alt personaj cunoscut de pe și rival al lui Robert Ionescu.

Regele Tik Tok-ului, Robert Ionescu, arestat la Dubai

„A fost arestat în Dubai, de FBI! Cred că o să-i dea drumul, o să-i pună câteva întrebări… Pentru înşelăciune, frate! Negresa aia mi-a scris mie în privat şi mi-a arptat toate actele pe care le avea împotriva lui, cum a obligat-o să se dezbrace la cameră şi apoi o şantaja că o dă la ea la firmă… Le filma şi le şantaja!”, a povestit Mădălin Feraru într-un live făcut pe TikTok.

„V-am spus că Îngeraş va ajunge la puşcărie? Ei, acum o să îi ia tot ce are, o să i se pună sechestru, probabil o să iasă şi o să mintă că nu a fost arestat, dar e aretstat acum 100%, vă spun! Eu nu-i vreau răul, mă jur pe copiii mei, dar i-am spus, rezolvă-ţi problemele că am văzut actele! El nu m-a crezut, a crezut că zic la mişto. Asta este, păcat, nu se face aşa, vă jur! El credea că e glumă, păi, te joci cu poliţia americană, cu FBI-ul, eşti nebun la cap, eşti prost? Uite că te-a arestat!”, a adăugat acesta.

Mădălin Feraru a fost condamnat la închisoare cu suspendare şi la 60 de zile de muncă în folosul comunităţii după ce a şicanat şi lovit în trafic un motociclist, despre care nu ştiau că este un poliţist din trupele speciale, fost luptător în galele K1 şi Kosovo, mai scrie sursa citată.

Cine este Robert Ionescu

Robert Ionescu este unul dintre cei mai cunoscuți tik tok-eri din România. Zis „Îngerașul”, acesta are o comunitate de 1,2 milioane de urmăritori și extrem de multe vizualizări, care îi aduc și încasări pe măsură.

„Sunt în Dubai, fac acest vlog pentru că așa am simțit, să deschid telefonul și să vorbesc cu voi. Sunt supărat din cauza oamenilor, au ajuns mesaje la mama mea, la familia mea, la bunica mea. Sunt un băiat amărât, dormeam într-un pat pliant în aceeași cameră cu mama și cu bunica mea. Dar oamenii nu acceptă ideea ca altcineva să se ridice. Stau atâtea ore pe live-uri, mulți mă înjură. Oamenii au făcut rost de numărul mamei mele, îi spun că sunt escortă în Dubai. Eu trăiesc acum din TikTok, nu am timp să mai fac și altceva. Cel mai mult am câștigat 23.000 de dolari pe săptămână. Nici dacă mă prostituez nu fac banii ăștia! 23.700 de dolari mai exact. Asta ca să lămuresc mizeriile de oameni care vorbesc despre mine. Ăștia au fost cei mai mulți bani, îi strâng pentru o casă. Nu vreau să fiu șmecher, sunt numărul unu pe TikTok, sunt oameni care mă apreciază foarte mult, sunt străini care mi-au dat cadouri, românii mă înjură”, a spus Robert Ionescu în urmă cu câteva luni.