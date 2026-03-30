La aproape 50 de ani de la lansarea miniseriei care i-a marcat cariera, Robert Powell rămâne un reper în cinematografie. Interpretarea sa este considerată și astăzi una dintre cele mai emoționante din zona filmelor religioase.
Rolul din „Iisus din Nazaret”, regizat de Franco Zeffirelli, i-a adus recunoaștere internațională și numeroase premii. Acest personaj a devenit definitoriu pentru cariera sa și a rămas întipărit în memoria publicului până în prezent.
Departe de imaginea iconică din „Iisus din Nazaret”, actorul și-a păstrat eleganța și expresivitatea care l-au consacrat. Aparițiile sale pe ecran sunt însă, în prezent, mult mai rare.
În ultimii ani, s-a orientat tot mai mult spre zona de voice-over, unde vocea sa inconfundabilă i-a adus un nou tip de recunoaștere. A devenit narator pentru numeroase documentare și cărți audio, inclusiv opere semnate de Agatha Christie. De asemenea, a fost vocea unor producții istorice dedicate celui de-al Doilea Război Mondial.
Chiar dacă nu mai este prezent constant pe marile ecrane, Powell rămâne activ și implicat în proiecte moderne, contribuind inclusiv la producții audio inspirate din universul Doctor Who, potrivit cancan.ro.
Puține roluri reușesc să marcheze atât de profund destinul unui actor precum cel interpretat de Robert Powell în „Iisus din Nazaret”. De-a lungul timpului, acesta a vorbit deschis despre felul în care acest personaj i-a definit cariera și i-a schimbat pentru totdeauna imaginea publică. După lansarea producției, mulți oameni au ajuns să-l identifice cu figura lui Iisus chiar și în viața reală. Această asociere i-a influențat puternic parcursul profesional.
Actorul a recunoscut că succesul uriaș a venit la pachet atât cu beneficii, cât și cu dificultăți. Rolul a fost, în egală măsură, o binecuvântare și o provocare. Experiența filmărilor a fost una intensă și aparte, iar Powell a tratat fiecare moment cu seriozitate și respect, conștient de responsabilitatea uriașă a rolului.
Chiar dacă această interpretare i-a schimbat complet viața, el spune că nu a regretat niciodată alegerea făcută. Din contră, o consideră o oportunitate rară, care i-a adus recunoaștere internațională și l-a transformat într-un nume memorabil în istoria cinematografiei.
În fiecare an, miniseria continuă să fie difuzată pe micile ecrane, semn că interesul publicului nu s-a stins nici după aproape jumătate de secol. Lansată în 1977, producția urmărește în detaliu momentele esențiale din viața lui Iisus. Sunt prezentate etape precum nașterea, răstignirea și învierea, așa cum apar în Noul Testament.
În rolul principal, Robert Powell a oferit o interpretare memorabilă, alături de Olivia Hussey, contribuind decisiv la succesul producției. Cu o durată impresionantă de peste șase ore și regia semnată de Franco Zeffirelli, miniseria a reușit să spună povestea într-un mod amplu și emoționant.
Chiar dacă au existat numeroase alte filme pe aceeași temă, puține au reușit să egaleze impactul și popularitatea acestei producții. Ea rămâne, până astăzi, un etalon în cinematografia religioasă.