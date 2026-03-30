La aproape 50 de ani de la lansarea miniseriei care i-a marcat cariera, rămâne un reper în cinematografie. Interpretarea sa este considerată și astăzi una dintre cele mai emoționante din zona filmelor religioase.

Rolul din „Iisus din Nazaret”, regizat de Franco Zeffirelli, i-a adus recunoaștere internațională și numeroase premii. Acest personaj a devenit definitoriu pentru cariera sa și a rămas întipărit în memoria publicului până în prezent.

Cum mai arată în prezent actorul Robert Powell

Departe de imaginea iconică din „ ”, actorul și-a păstrat eleganța și expresivitatea care l-au consacrat. Aparițiile sale pe ecran sunt însă, în prezent, mult mai rare.

În ultimii ani, s-a orientat tot mai mult spre zona de voice-over, unde vocea sa inconfundabilă i-a adus un nou tip de recunoaștere. A devenit narator pentru numeroase documentare și cărți audio, inclusiv opere semnate de Agatha Christie. De asemenea, a fost vocea unor producții istorice dedicate celui de-al Doilea Război Mondial.

Chiar dacă nu mai este prezent constant pe marile ecrane, Powell rămâne activ și implicat în proiecte moderne, contribuind inclusiv la producții audio inspirate din universul Doctor Who, potrivit cancan.ro.

Impactul rolului din Iisus din Nazaret asupra vieții lui Robert Powell