Robert Tudor, țeapă într-o destinație de vacanță preferată de români: „E fix ca-n Gara de Nord la noi" (VIDEO)

Robert Tudor, țeapă într-o destinație de vacanță preferată de români: „E fix ca-n Gara de Nord la noi” (VIDEO)

Traian Avarvarei
08 ian. 2026, 14:30
Robert Tudor, țeapă într-o destinație de vacanță preferată de români: „E fix ca-n Gara de Nord la noi” (VIDEO)
Robert Tudor și-a luat țeapă în Dubai. Sursa foto: Magicianul Robert Tudor / Facebook
Magicianul Robert Tudor, cunoscut și pentru câștigarea emisiunii Power Couple alături de soția sa, a trecut recent printr-o experiență neplăcută în Dubai, care a atras atenția atât fanilor, cât și altor turiști.

Ce a pățit Robert Tudor în Dubai

Robert Tudor și soția sa, Elena, au decis să viziteze Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume. Cu toate acestea, călătoria lor a fost marcată de o surpriză neplăcută. La întoarcerea la cazare, au fost nevoiți să plătească o sumă suplimentară pentru cursa cu taxiul, sumă care nu fusese inițial comunicată.

„Am oprit un taxi, o mașină, că era aglomerație. Scria că costă 5,5 dirhami pe kilometru, zece kilometri. Cât să vină? 60 de dirhami. Am zis: ”Lasă, că-i bine!”. Cât credeți că ne-a venit nota pe plata când am ajuns? (…) 360 de dirhami, (…) 400 de lei!

A zis că e taxă specială. Ce taxă specială? Nu te cerți, îi plătești și asta e, prostia se plătește.

Eu vi le zic și vouă, că dacă veniți în Dubai, să nu vă confruntați cu ele. Asta se întâmplă și la noi, la Gara de Nord”, a povestit Robert Tudor.

@magicianulroberttudor Daca ajungi in Dubai #magicianulroberttudor #foryou #fyp #dubai ♬ sunet original – Magicianul Robert Tudor

Robert Tudor, pățanie și în vacanța în Malta

În urmă cu câteva luni, Robert Tudor și soția sa au plătit o amendă de 1.716 de euro în vacanța în Malta. S-a întâmplat după ce au închiriat o mașină.

Reprezentanții firmei le-au spus că au fost amendați pentru că ar fi zgâriat mașina. După ce s-a plâns public, Robert Tudor a fost contactat de firmă pentru a primi banii înapoi în schimbul ștergerii clipului, dar el a refuzat.

