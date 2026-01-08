Magicianul Robert Tudor, cunoscut și pentru emisiunii Power Couple alături de soția sa, a trecut recent printr-o experiență neplăcută în Dubai, care a atras atenția atât fanilor, cât și altor turiști.

Ce a pățit Robert Tudor în Dubai

Robert Tudor și soția sa, Elena, au decis să viziteze Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume. Cu toate acestea, călătoria lor a fost marcată de o surpriză neplăcută. La întoarcerea la cazare, au fost nevoiți să plătească o sumă suplimentară pentru cursa cu taxiul, sumă care nu fusese inițial comunicată.

„Am oprit un taxi, o mașină, că era aglomerație. Scria că costă 5,5 dirhami pe kilometru, zece kilometri. Cât să vină? 60 de dirhami. Am zis: ”Lasă, că-i bine!”. Cât credeți că ne-a venit nota pe plata când am ajuns? (…) 360 de dirhami, (…) 400 de lei!

A zis că e taxă specială. Ce taxă specială? Nu te cerți, îi plătești și asta e, .

Eu vi le zic și vouă, că dacă veniți în Dubai, să nu vă confruntați cu ele. Asta se întâmplă și la noi, la Gara de Nord”, a povestit Robert Tudor.

Daca ajungi in Dubai

Robert Tudor, pățanie și în vacanța în Malta

În urmă cu câteva luni, Robert Tudor și soția sa au plătit o amendă de 1.716 de euro în vacanța în Malta. S-a întâmplat după ce au închiriat o mașină.

Reprezentanții firmei le-au spus că au fost amendați pentru că ar fi zgâriat mașina. După ce s-a plâns public, Robert Tudor a fost contactat de firmă pentru a primi banii înapoi în schimbul ștergerii clipului, dar el a refuzat.