Robi din „Las Fierbinți”, în lacrimi. Monologul lui Leonid Doni face ravagii în mediul online: „M-a scuipat, m-a bătut. M-am săturat!”

Robi din „Las Fierbinți” a plâns în hohote în ultimul episod al serialului. Leonid Doni a susținut un discurs emoționant, care a devenit viral. Mii de români s-au regăsit în cuvintele comediantului.

Robi trage un semnal de alarmă

Monologul lui Robi a stârnit reacții pe rețelele de socializare. Gândurile personajului au lovit în fiecare familie și au discutate în mediul online. Momentul sincerității a devenit viral și a fost distribuit activ pe Facebook. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Citiți și Ce își permite să facă Andreea Marin numai o dată pe an. Vedeta are plăceri ascunse: „Iertați-mă, dar am o treabă dulce”

„Ce înseamnă Crăciun? Să fii mai bun, nu? Da’ voi nu sunteţi deloc aşa unul cu altul! Vă zic sincer! Mă doare sufletul când spun asta! Voi nu vedeți cât de săraci suntem? De ce să fim şi răi? De ce? Ce înseamnă Crăciun? Să fii mai bun, nu? Da’ voi nu sunteţi deloc aşa unul cu altul! Vă zic sincer! Mă doare sufletul când spun asta! Voi aici aveți ba un copil, ba o mamă, ba un tată… Io n-am pe nimeni, Aspirino! Voi sunteţi familia mea, şi eu în fiecare zi aud num’ d’astea: că cutare m-a scuipat, că cutare m-a bătut, că cutare mi-a făcut! M-am săturat! Voi credeţi că mie nu-mi ajunge? Vreau şi eu, măcar o dată, să veniţi la mine cu o reclamaţie că, nu ştiu, cutare mi-a dat o floare! Că cutare s-a uitat frumos la mine! Că cutare mi-a zis o vorbă bună! Măcar odată pe an! Să vă văd şi eu că vă bucuraţi de ceva! Uitaţi-vă la voi! Sunteţi negri la suflet de supărare!”, a spus Robi, în lacrimi, la Pro Tv.

Telespectatorii, în lacrimi în fața ecranelor

Prin intermediul discursului său, Robi a decis să atragă atenția asupra problemelor și dificultăților cu care se confruntă România. Cuvintele actorului au fost dure, dar au avut un impact deosebit.

„Eu ştiu că n-aveţi bani pentru cadouri noi! Niciu eu nu am! Dar din ce avem, vechi, putem să dăm ce avem în plus! Domn’ Primar, să nu fii supărat pe primarul de la Dridu că a făcut nu ştiu ce brad, de nu ştiu câţi metri! Că ştii ce a făcut el, de fapt? A dat sărăcia cu sclipici! Aşa fac toţi primarii care ne pun luminiţe! Asta ne trebuie nouă, luminiţe? Nu! Noi trebuie să fim mai buni unii cu alţii! Din ce avem, să dăm ceva, să ne ajutăm! Noi între noi! Că Moş Crăciun ne-a cam uitat! Pe noi, ca ţară, mă refer! Iertaţi-mă, vă rog! Eu am vrut să aduc bucurie! Dar se pare că nu mi-a ieşit!”, a mărturisit Robi.