Rocsana Marcu și-a cumpărat un câine și a plătit pe el o mică avere. Fosta vedetă TV e stabilită în Dubai, unde lucrează în domeniul imobiliarelor, și și-a comandat patrupedul din SUA. Ea și fiicele ei sunt tare încântate. Câinele a fost scump, dar e de o rasă rară, e lipicios și foarte inteligent.

Ce a spus Rocsana Marcu despre supercâinele ei

„E crimă acest maimuțoi. Este un cățel rar, unic. L-am așteptat mult și am trecut și prin multe aventuri să mi-l aducă. A fost o grămadă de bani, a ajuns la 20.000 de euro. M-a întrebat cineva cât a fost și i-am zis: “avansul de la o garsonieră!

Este o rasă rară, se numește Fluffy Frenchie, de fapt sunt Frenchie dar culoarea asta e foarte greu de găsit, cu astfel de ochi. Am fost cu el aici în Dubai, la noi în cartier sunt toate vilele decorate de Halloween. I-au luat fetele costum de Halloween, cu cuțit în mână, îi place să se îmbrace în costume, a speriat tot cartierul. E îmbrăcat toată ziua în costume!

Îl cheamă Bruleé, zici că e om, se uită la tine de zici că vorbește cu tine! Suntem leșinate după el! Din America l-am luat, e bebe, are 7 luni, suntem topite, și eu și fetele! Este senzațional!"

Cu ce se ocupă Rocsana Marcu în Dubai

Rocsana Marcu s-a mutat inițial în Londra, dar, după un moment neplăcut, când una dintre fiicele sale a fost urmărită de un grup de adolescenți, a decis să-și găsească un loc mai sigur pentru familie.

„Am început să şi în Dubai, pentru români şi pentru englezi. Toată lumea vrea să cumpere case acolo, pentru că sunt preţuri foarte bune. Cu siguranţă o să îmi iau şi eu casă în Dubai, pentru că merg acolo de 20 şi ceva de ani, în fiecare an, şi am văzut cum s-a dezvoltat”, Rocsana, în perioada mutării.

Astfel, a ales Dubaiul și de câțiva ani activează acolo ca agent imobiliar.

Rocsana are și două fiice – Mayra, care a împlinit 18 ani, și Indira, care are 14 ani.