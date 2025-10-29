B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Rocsana Marcu a plătit o mică avere pentru câinele ei: „Am dat pe el avansul de la o garsonieră”. De ce e patrupedul atât de special (VIDEO)

Rocsana Marcu a plătit o mică avere pentru câinele ei: „Am dat pe el avansul de la o garsonieră”. De ce e patrupedul atât de special (VIDEO)

Traian Avarvarei
29 oct. 2025, 18:33
Rocsana Marcu a plătit o mică avere pentru câinele ei: „Am dat pe el avansul de la o garsonieră”. De ce e patrupedul atât de special (VIDEO)
Rocsana Marcu și câinele ei foarte scump. Și la propriu, și la figurat. Sursa foto: Captură video - Rocsana Marcu / Instagram
Cuprins
  1. Ce a spus Rocsana Marcu despre supercâinele ei
  2. Cu ce se ocupă Rocsana Marcu în Dubai

Rocsana Marcu și-a cumpărat un câine și a plătit pe el o mică avere. Fosta vedetă TV e stabilită în Dubai, unde lucrează în domeniul imobiliarelor, și și-a comandat patrupedul din SUA. Ea și fiicele ei sunt tare încântate. Câinele a fost scump, dar e de o rasă rară, e lipicios și foarte inteligent.

Ce a spus Rocsana Marcu despre supercâinele ei

„E crimă acest maimuțoi. Este un cățel rar, unic. L-am așteptat mult și am trecut și prin multe aventuri să mi-l aducă. A fost o grămadă de bani, a ajuns la 20.000 de euro. M-a întrebat cineva cât a fost și i-am zis: “avansul de la o garsonieră!

Este o rasă rară, se numește Fluffy Frenchie, de fapt sunt Frenchie dar culoarea asta e foarte greu de găsit, cu astfel de ochi. Am fost cu el aici în Dubai, la noi în cartier sunt toate vilele decorate de Halloween. I-au luat fetele costum de Halloween, cu cuțit în mână, îi place să se îmbrace în costume, a speriat tot cartierul. E îmbrăcat toată ziua în costume!

Îl cheamă Bruleé, zici că e om, se uită la tine de zici că vorbește cu tine! Suntem leșinate după el! Din America l-am luat, e bebe, are 7 luni, suntem topite, și eu și fetele! Este senzațional!”, a susținut Rocsana Marcu, pentru Click!.

Cu ce se ocupă Rocsana Marcu în Dubai

Rocsana Marcu s-a mutat inițial în Londra, dar, după un moment neplăcut, când una dintre fiicele sale a fost urmărită de un grup de adolescenți, a decis să-și găsească un loc mai sigur pentru familie.

„Am început să vând acum foarte multe proprietăţi şi în Dubai, pentru români şi pentru englezi. Toată lumea vrea să cumpere case acolo, pentru că sunt preţuri foarte bune. Cu siguranţă o să îmi iau şi eu casă în Dubai, pentru că merg acolo de 20 şi ceva de ani, în fiecare an, şi am văzut cum s-a dezvoltat”, a spus Rocsana, în perioada mutării.

Astfel, a ales Dubaiul și de câțiva ani activează acolo ca agent imobiliar.

Rocsana are și două fiice – Mayra, care a împlinit 18 ani, și Indira, care are 14 ani.

Tags:
Citește și...
Plăcinta cu dovleac, reinterpretată de Florin Dumitrescu. Un desert perfect pentru serile de toamnă
Monden
Plăcinta cu dovleac, reinterpretată de Florin Dumitrescu. Un desert perfect pentru serile de toamnă
Adriana Bahmuțeanu a depus plângere penală împotriva lui Honorius Prigoană: „Bani cărați cu sacoșa”. Despre ce sumă uluitoare este vorba
Monden
Adriana Bahmuțeanu a depus plângere penală împotriva lui Honorius Prigoană: „Bani cărați cu sacoșa”. Despre ce sumă uluitoare este vorba
Cum s-a trezit Celia cu 40.000 de euro în cont peste noapte: „Am băgat cardul, exact ca în filmele alea, erau multe zerouri”
Monden
Cum s-a trezit Celia cu 40.000 de euro în cont peste noapte: „Am băgat cardul, exact ca în filmele alea, erau multe zerouri”
Cât a dat o fostă vedetă TV pe un câine: „A fost o grămadă de bani”/ „Avansul de la o garsonieră”
Monden
Cât a dat o fostă vedetă TV pe un câine: „A fost o grămadă de bani”/ „Avansul de la o garsonieră”
Prințesa de Wales, la capătul puterilor! Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton
Monden
Prințesa de Wales, la capătul puterilor! Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton
Antonia, după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice: „Pentru a suta oară…”
Monden
Antonia, după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice: „Pentru a suta oară…”
Mario Fresh a surprins din nou. A decis să se tundă singur în timpul unei vizite la salon. Reacțiile fanilor: „Ți-a lăsat tips?” (VIDEO)
Monden
Mario Fresh a surprins din nou. A decis să se tundă singur în timpul unei vizite la salon. Reacțiile fanilor: „Ți-a lăsat tips?” (VIDEO)
Diana Bart a clarificat zvonurile despre relația cu Daniel Nuță: „Nu e vorba despre niciun «amantlâc»” / Cum se înțelege vedeta cu fostul soț
Monden
Diana Bart a clarificat zvonurile despre relația cu Daniel Nuță: „Nu e vorba despre niciun «amantlâc»” / Cum se înțelege vedeta cu fostul soț
Cristina Ciobănașu, pauză de la seriale: „Eram într-un burnout”. Ce urmează acum pentru actriță
Monden
Cristina Ciobănașu, pauză de la seriale: „Eram într-un burnout”. Ce urmează acum pentru actriță
Vlad Gherman dezvăluie secretul relației cu Oana Moșneagu. Cum a început povestea lor: „Eram doi adulți care învățau să iubească din nou” (FOTO)
Monden
Vlad Gherman dezvăluie secretul relației cu Oana Moșneagu. Cum a început povestea lor: „Eram doi adulți care învățau să iubească din nou” (FOTO)
Ultima oră
19:11 - Liderul deputaților AUR iese la atac: „Premierul să dea explicații pentru haosul fiscal și economic pe care l-a provocat”
18:49 - Plăcinta cu dovleac, reinterpretată de Florin Dumitrescu. Un desert perfect pentru serile de toamnă
18:37 - Siguranța pe șosea: Cele mai importante 5 reguli pe care fiecare șofer trebuie să le respecte!
18:35 - Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo. Femeia și-ar fi injectat anestezicul care l-a ucis pe Michael Jackson
18:02 - Gestul incredibil făcut de un român, în Italia. Comunitatea a fost surprinsă
17:59 - Doliu în lumea muzicii populare. A murit o îndrăgită artistă din România. Când va fi înmormântată
17:57 - Adriana Bahmuțeanu a depus plângere penală împotriva lui Honorius Prigoană: „Bani cărați cu sacoșa”. Despre ce sumă uluitoare este vorba
17:54 - Vacanța de iarnă 2025–2026. Când intră elevii în cea de-a doua pauză din an
17:33 - Greșeala uriașă pe care mulți români o fac. Ministerul de Interne a anunțat că nu e legal: „Te poţi lovi de probleme!”
17:19 - Cum s-a trezit Celia cu 40.000 de euro în cont peste noapte: „Am băgat cardul, exact ca în filmele alea, erau multe zerouri”