Frumusețe românească pe scena Miss Universe. Cine este Cătălina Jacob, noua Miss Universe România

Frumusețe românească pe scena Miss Universe. Cine este Cătălina Jacob, noua Miss Universe România

Iulia Petcu
15 oct. 2025, 11:51
Frumusețe românească pe scena Miss Universe. Cine este Cătălina Jacob, noua Miss Universe România
sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Cum a ajuns Cătălina Jacob să câștige Miss Universe România
  2. Care este povestea Cătălinei Jacob
  3. Ce reprezintă Miss Universe pentru România

România va fi din nou prezentă la cel mai important concurs internațional de frumusețe. Cătălina Jacob, o tânără cu dublă cetățenie româno-italiană și o carieră de succes în modelling, a fost desemnată Miss Universe România 2025. Ea va reprezenta țara noastră la competiția Miss Universe, programată pentru 21 noiembrie, în Thailanda.

Cum a ajuns Cătălina Jacob să câștige Miss Universe România

Cu o eleganță naturală și o carismă care au cucerit juriul, Cătălina Jacob a fost aleasă câștigătoarea competiției Miss Universe România 2025, desfășurate pe 2 octombrie, la București.

La eveniment au participat 30 de concurente din întreaga țară, însă Cătălina s-a remarcat prin rafinament, siguranță și prezență scenică. În această vară, ea a participat și la Miss Universe Italia, unde a ocupat locul al treilea. Această performanță i-a consolidat poziția în lumea concursurilor de frumusețe.

Care este povestea Cătălinei Jacob

Cătălina Jacob s-a născut pe 25 iulie 1997, în Avezzano, regiunea Abruzzo, Italia. Are origini românești și deține cetățenie română și italiană. La 18 ani, s-a mutat la Milano, unde a studiat psihologia și comunicarea, domenii care i-au oferit o bază solidă pentru cariera sa în modelling, branding personal și comunicare vizuală.

Este model internațional, designer vestimentar și influencer de lifestyle. Are peste 700.000 de urmăritori pe Instagram, unde postează imagini din ședințe foto, apariții la evenimente și proiecte personale.

În 2024, Cătălina a participat la Miss Universe Abruzzo (Top 5) și apoi la Miss Universe Italia (locul 3). Pe 2 octombrie 2025, a câștigat finala Miss Universe România, în fața a 26 de concurente, potrivit Viva!.

Cătălina a defilat pe podiumurile Fashion Week din Milano, Paris, New York și Dubai, colaborând cu branduri internaționale și promovând un stil elegant, cu accente contemporane. Este fondatoarea propriului brand vestimentar, care îi poartă numele și include rochii și pălării inspirate din estetica europeană și rafinamentul couture.

În afara carierei, se implică activ în acțiuni de voluntariat, colaborând cu fundații afiliate UNICEF și cu proiectul Feudo Antico, dedicat sustenabilității și promovării culturii locale.

Ce reprezintă Miss Universe pentru România

Cătălina Jacob va urca pe scena celei de-a 74-a ediții a concursului Miss Universe. Competiția va avea loc la Impact Challenger Hall din Nonthaburi, Thailanda.

Miss Universe este unul dintre cele mai prestigioase concursuri de frumusețe din lume. Acesta a fost fondat în 1952 și urmărit anual de milioane de spectatori din peste 190 de țări. Competiția promovează nu doar eleganța, ci și implicarea socială, educația și susținerea cauzelor umanitare.

Ediția din 2025 va aduce la start participante din peste 90 de țări și va marca debutul unor state precum Palestina, Niger, Mozambic și Arabia Saudită. Pentru România, prezența Cătălinei pe scenă reprezintă o nouă ocazie de a arăta lumii frumusețea, inteligența și ambiția tinerelor românce.

