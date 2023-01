Romanița Iovan a câștigat la Loto de Revelion. Câți bani va primi

Romanița Iovan a câștigat la Loto de Revelion. „Nu contează suma, contează câștigul”, a susținut ea. Creatoarea de modă a mai povestit că în noaptea dintre ani a ținut cont de superstiții.

Creatoarea de modă Romanița Iovan a câștigat la Loto

Invitată la Pro TV, Iovan a susținut că în noaptea dintre ani a ținut cont de superstiții: „Anul acesta chiar mi-am propus lucrul acesta. La 00.00 m-am dus, mi-am luat strugurii din mașină și am mâncat 12 struguri, mi-am pus pentru fiecare lună câte o dorință. Și am pus și 100 de lei sub farfurie”.

Ea a mai spus că a și câștigat la

„Și mi s-a mai întâmplat o chestie super funny, super mișto. Am la Joker un număr și Joker-ul. Asta înseamnă 17-18 lei, dar abia aștept să mă duc să îi iau. E ca un fel de porte-bonheur (talisman). Nu contează suma, contează câștigul”, a zis Romanița Iovan, potrivit

Romanița Iovan, despre 2023: Sunt optimistă

Creatoarea de modă a mai afirmat că în 2022 nu i-au ieșit chiar toate proiectele, dar e optimistă că anul abia început va fi mai cu noroc.

„Eu sunt foarte good vibe, oriunde mă duc sunt veselă, chiar dacă mă intersectez cu tot felul de griji, de probleme. Nu mi-au ieșit toate proiectele, dar sunt foarte optimistă și am zis întotdeauna că ce nu s-a întâmplat în 2022 va fi înzecit pe 2023”, a mai susținut Romanița Iovan.