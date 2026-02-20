Romanița Iovan pare că a descoperit secretul tinereții fără bătrânețe. La 61 de ani, creatoarea de modă se bucură de o siluetă suplă și bine definită. Imaginea sa este impecabilă și nu lasă să se vadă trecerea anilor. Totul se datorează disciplinei și atenției pe care o acordă stilului său de viață.
Este dovada clară că rezultatele apar atunci când ești consecvent. Nu apelează la soluții miraculoase sau scurtături. Respectă, în schimb, un ritual stabil și câteva reguli simple, dar esențiale, care o ajută să rămână în formă.
Cum reușește Romanița Iovan să se mențină într-o formă atât de bună
Stilul său de viață echilibrat joacă un rol esențial în felul în care arată și se simte astăzi. Romanița Iovan a vorbit deschis despre regulile pe care le respectă cu strictețe și care au ajutat-o să își păstreze vitalitatea și aspectul îngrijit. Creatoarea de modă a mărturisit că nu a fumat și nu a consumat alcool niciodată. Aceste decizii și-au pus amprenta pozitiv asupra sănătății și pielii sale.
Ea susține că nu există un secret ascuns, ci doar consecvență și asumarea unor alegeri corecte.
„N-am ceva magic pe care să îl fac zi de zi sau pe care să-l am ascuns undeva sub pat sau în spatele mesei de fardat. Dar țin cont de niște lucruri și le respect pentru că fac parte din viața mea și, de fapt, sunt un stil de viață. N-am fumat, n-am băut alcool, nu fumez, nu beau alcool, deci lucrurile astea nu le-am făcut niciodată”, a declarat vedeta în cadrul unui podcast.
În plus, alimentația sănătoasă este o prioritate constantă pentru ea. Romanița a subliniat că alege cu grijă ceea ce consumă și că pune accent pe calitate, spunând simplu: „Mănânc cât se poate de sănătos”.