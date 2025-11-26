B1 Inregistrari!
Roxana Blenche e din nou însărcinată: „Uneori viața are un mod incredibil de a ne surprinde” (VIDEO)

Traian Avarvarei
26 nov. 2025, 23:59
Roxana Blenche e din nou însărcinată: „Uneori viața are un mod incredibil de a ne surprinde” (VIDEO)
Roxana Blenche și soțul ei. Sursa foto: Roxana Blenche / Facebook
Roxana Blenche a anunțat că e din nou însărcinată. „Uneori viața are un mod incredibil de a ne surprinde”, a susținut ea, emoționată. Vedeta e deja mama unei simpatice fetițe pe care o cheamă Olivia.

Roxana Blenche a anunțat că e însărcinată

„Astăzi scriu cu inima plină până la margini… pentru că în curând vom fi patru. ❤️

Uneori viața are un mod incredibil de a ne surprinde exact când devenim pregătiți, chiar dacă nu realizăm asta pe moment. Iar minunea asta mică a ales să vină acum, într-un moment în care iubirea noastră e mai așezată ca niciodată, în care ne simțim întregi, liniștiți și recunoscători pentru tot ce trăim.

Olivia va fi soră mai mare și știu, știu cu toată inima mea, că va fi cea mai minunată soră mai mare. Deja are atât de multă grijă, atât de multă lumină în ea, încât mi-e imposibil să nu-mi imaginez cum îl va iubi pe frățiorul sau surioara ei încă din prima clipă. (…)

Eu promit să încerc să fiu cea mai bună mamă pentru Olivia și pentru micuțul care vine. Nu perfectă, dar prezentă. Caldă. Acolo. Cu brațele deschise și cu sufletul mereu plin pentru ei. De-acum povestea noastră devine și mai mare, și mai frumoasă.

Bine ai venit în universul nostru, suflet mic. Te așteptăm cu emoție, cu bucurie și cu o iubire care deja n-are margini. 🤍✨”, a transmis Roxana Blenche, pe Facebook.

Roxana Blenche și Cătălin Bucur, o familie fericită

Roxana Blenche și Cătălin Bucur s-au căsătorit în 2023, cu puțin timp înainte să devină părinți. Ei mai au o fetiță pe nume Olivia.

„Cătălin va fi cel mai bun tată din lume pentru încă un pui. Pentru că este deja. L-am văzut în momentele mici și mari, în răbdare, în joaca lor, în felul în care o protejează pe Olivia și n-am niciun dubiu”, a mai scris Roxana acum.

