mai are foarte puțin până își va ține copiii în brațe. urmează să nască doi gemeni o fetiță și un băiețel și este din ce în ce mai nerăbdătoare să se întâmple acest lucru.

Artista și soțul ei au depus eforturi mari pentru ca ea să rămână însărcinată, dar până la urmă totul a meritat. Visul de a deveni părinți este pe cale să se îndeplinească și cântăreața se pregătește intens pentru viața în patru.

Cuprins:

Ce pregătiri a făcut Roxana Nemeș: „Mi-am propus să nu am această poftă”

Cât de protectivă este cântăreața

Ce pregătiri a făcut Roxana Nemeș: „Mi-am propus să nu am această poftă”

Roxana Nemeș a făcut declarații! Aceasta nu mai are mult și își va vedea bebelușii acasă, iar pentru acest lucru s-a pregătit intens. A cumpărat multe lucruri necesare unui bebeluș, ca de pildă cărucioare sau scaun pentru mașină. De asemenea, a mărturisit că galeria telefonului mobil este full de poze cu haine pentru bebeluși.

„Am luat cărucioare, scaun de mașină. Mai avem de luat, nu m-am grăbit, pentru că am zis că e timp. Până acum o lună nu am avut această poftă, de fapt mi-am propus să nu o am, aceea de a cumpăra hăinuțe, dar a venit. Am telefonul plin de poze cu hăinuțe pentru copii”, a declarat Roxana Nemeș, conform

Cât de protectivă este cântăreața

Roxana Nemeș pare a fi o mamă foarte protectivă, iar acest lucru se reflectă mult în deciziile pe care le-a luat. Femeia a optat ca beblușii ei să doarmă în aceeași cameră cu ea pentru a fi cât mai aproape de ei. Aceasta le-a amenajat pătuțurile și a împărtășit acest lucru cu urmăritorii de Instagram.

”Încă de când am aflat că vom avea gemeni, mi-am dorit să le ofer un început cât mai blând și apropiat de mine”, a declarat Roxana Nemeș,