Roxana Nemeș a povestit cum se simte și ce emoții o încearcă, acum că mai are puțin și va deveni mamă de gemeni. Vedeta mult până să rămână însărcinată, din cauza problemelor de sănătate pe care le-a avut.

Cuprins

Cum se simte Roxana Nemeș, acum că mai are puțin și devine mamă

Cine e alături de Roxana Nemeș

„Mă simt bine. Am luat o pauză, că na, ne apropiem. Dar în rest sunt foarte bine și foarte emoționată. Nu prea putem programa o dată exactă la gemeni (n.r. când să nască). Vin când vor ei.

Am toate emoțiile din lume, amestecate. Nu știu ce să-ți răspund la întrebarea asta (n.r. dacă e pregătită să fie mamă). Pregătită nu știu dacă aș fi vreodată… dar sunt sigură că o să le dau toată dragostea din lume și o să mă învețe ei imediat ce vin. Nu-mi fac griji”, a spus Roxana Nemeș, pentru

Cum burtica se face tot mai mare, vedetei îi vine tot mai greu și să se deplaseze: „Este puțin mai greu, pentru că sunt eu grea. Dar e foarte bine că ei cresc. Și mi s-a recomandat să stau mai chill… dar e totul ok! Mulțumim lui Dumnezeu!”.

Roxana e cu atât mai liniștită cu cât își are soțul aproape și el : „Soțul meu are mare grijă de noi. Ne pregătim împreună, emoționați. A pus totul pe poziții și în funcțiune”.