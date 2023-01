Roxana Nemeș, secretul siluetei de invidiat: „Nici o durere, nici un câștig!”

Roxana Nemeș a început anul 2023 în forță și cu foarte multă motivație. Vedeta face sport în mod constant, însă practică și kickboxing, lucru ce o ajută să se mențină în cea mai bună formă.

Aceasta a împărtășit cu fanii din mediul online unul dintre antrenamentele sale alături de Cătălin Moroșanu.

Roxana Nemeș, secretul siluetei de invidiat

Roxana Nemeș este una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Această reușește să aibă o iar multe urmăritoare de ale sale sunt curioase privire la secretele la care apelează pentru a avea aceste rezultate.

Vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare, unde împarte momente din viața sa cu urmăritorii săi, indiferent că vorbim despre schimbările de zi cu zi sau de în stilul său de viață, vedeta mărturisește în mod frecvent ceea ce face.

Aceasta se poate lăuda cu o siluetă de invidiat, pe care, reușește să o întrețină de foarte mulți ani. Într-o postare recentă, Roxana Nemeș a arătat antrenamentul pe care îl face, fiind alături chiar de Cătălin Moroșanu. Ea este în sală și practică kickboxing, luptătorul oferindu-i cele mai bune sfaturi pentru o executare cât mai corectă. La acest videoclip, a pus și o descriere specifică, cu privire la munca pe care o depune.

„No pain, no gain” ( n.r. „nicio durere, niciun câștig”), a scris Roxana Nemeș pe rețelele de socializare, scrie .

View this post on Instagram

Roxana Nemeș a avut probleme de sănătate

Roxana Nemeș a avut câteva probleme de sănătate la nivelul spatelui timp de trei ani. Vedeta a cerut ajutorul medicilor și a făcut recuperare pentru a se vindeca totul. Exercițiile de fizioterapie alături de kinetoterapie sau masaj au avut un rezultat foarte bun pentru ea.

„După ce am făcut RMN pentru cervicală și mi-a ieșit ca rezultat, hernie cervicală, v-am promis că o să vă arăt și cum tratez această problema. După 3-4 ani de dureri groaznice și tensiunea all the time la nivelul cervicalei, în sfârșit m-a pus pe picioare. Am făcut 4-5 ședințe de fizioterapie, combinată cu kinetoterapie, masaj, câteva exerciții și acupunctură la nivelul spatelui. ! Chiar este wow!”, a povestit Roxana Nemeș, pe Instagram.