Roxana Vancea, interdicții clare pentru copiii săi. La ce nu au acces Zian și Milan: „Nu i-am învățat așa”

și atentă, preocupându-se de bunăstarea și dezvoltarea copiilor săi. Ea impune reguli stricte în ceea ce privește îngrijirea și educația celor mici, manifestând o grijă deosebită în monitorizarea activităților lor în timpul liber.

Roxana Vancea, reguli stricte atunci când vine vorba de educația copiilor săi

Cei doi copii, Zian și Milan, sunt îndrumați să evite în totalitate tehnologia, indiferent dacă este vorba de telefoane mobile, tablete sau televizor. Ea alege să le ofere copiilor săi un mediu liber de influențele tehnologice, axându-se în schimb pe alte activități benefice pentru dezvoltarea lor.

Roxana Vancea a ales să îi mențină pe cei mici la distanță de ispitele digitale, oferindu-le în schimb un program riguros. Mai mult decât atât, susține că cei mici ajung mereu obosiți de la activitățile lor, motiv pentru care nu simt dorința de a-și petrece timpul în fața ecranelor.

„Copiii nu au acces la telefon, tablete, televizor, nimic. Nu au dependența asta, nu i-am învățat așa. Oricum nu au timp, pentru că intră în casă la ora 22.00. Vin epuizați și se culcă direct. La prânz, copiii dorm, deci nu avem probleme cu tehnologia. Mai mult decât atât, Zian este topit după Milan. Se iubesc foarte mult și vor să stea mereu împreună”, a mărturisit Roxana Vancea pentru .

Vacanță de vară la bunici

ei o copilărie autentică, învăluită în amintiri de vară petrecute la bunici, pline de bucurie și veselie. Cu gândul la acest ideal, ea a luat hotărârea să-și petreacă vacanța de vară în cătunul părinților săi, aflat într-o pitorească zonă montană. În această perioadă au trăit clipe de neuitat, avventurându-se în explorări montane și participând la diverse activități recreative.

„În general, vin la părinții mei vara, pentru că este zonă de munte și este mult mai răcoare aici. Nu este caniculă, ca în București. Vin foarte des cu copiii aici, am stat toată vara aproape. Toată lumea le face toate poftele. Nu am avut când să ne plictisim. Am fost plecați prin zonă, prin Vâlcea, prin Sibiu, am încercat să facem tot felul de activități. Așa am crescut și noi, așa vrem să crească și ei”, a mai spus fosta prezentatoare TV pentru sursa citată.