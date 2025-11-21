B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Rumer Willis a dezvăluit un detaliu care a cutremurat fanii. Bruce Willis nu o mai recunoaște uneori: „Chiar dacă nu știe exact cine sunt, simte dragostea mea”

Rumer Willis a dezvăluit un detaliu care a cutremurat fanii. Bruce Willis nu o mai recunoaște uneori: „Chiar dacă nu știe exact cine sunt, simte dragostea mea”

Ana Beatrice
21 nov. 2025, 17:45
Rumer Willis a dezvăluit un detaliu care a cutremurat fanii. Bruce Willis nu o mai recunoaște uneori: „Chiar dacă nu știe exact cine sunt, simte dragostea mea”
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce simte Rumer Willis când își vizitează tatăl
  2. Cum s-a mobilizat familia lui Bruce Willis în fața bolii

Rumer Willis a dezvăluit un detaliu dureros! Tatăl ei are momente în care nu o mai recunoaște. Bruce Willis, la 70 de ani, trece prin perioade tot mai dificile. Pentru familie, astfel de situații sunt extrem de greu de dus.

Actorul se confruntă cu demență frontotemporală, o afecțiune care i-a schimbat radical viața. Deși a adunat o avere estimată la 250 de milioane de dolari, boala l-a obligat să-și încetinească ritmul. Bruce s-a retras definitiv din actorie în 2022, când starea lui de sănătate s-a înrăutățit vizibil.

Ce simte Rumer Willis când își vizitează tatăl

Rumer Willis mărturisește că, deși tatăl său nu o recunoaște întotdeauna, îmbrățișările dintre ei rămân încărcate de emoție și căldură.

Actorul legendar trăiește, în prezent, într-o locuință separată de restul familiei, unde este supravegheat permanent de o echipă specializată. Ea a dezvăluit că îl vizitează împreună cu fiica ei, Louetta.

„Sunt atât de recunoscătoare că atunci când îl îmbrățișez, chiar dacă nu știe exact cine sunt, simte dragostea mea și eu o simt pe a lui. Încă văd o parte din el acolo, iar asta înseamnă enorm pentru mine”, a transmis fiica lui Bruce Willis, într-un videoclip publicat pagina de Instagram.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de Bruce Willis (@brucewillisbw)

Cum s-a mobilizat familia lui Bruce Willis în fața bolii

Bruce Willis este tatăl a cinci fete, iar fiecare dintre ele îl susține în felul ei. Rumer, Tallulah și Scout provin din mariajul cu Demi Moore, iar Mabel și Evelyn sunt fiicele lui din căsătoria cu Emma Heming Willis.

De când actorul s-a retras din viața publică, cele două familii au lăsat deoparte orice diferențe și au format un front comun. Rumer, surorile ei, mama lor și soția actuală a lui Bruce împărtășesc regulat vești despre starea lui, arătând că, în ciuda încercărilor, familia rămâne cea mai puternică sursă de sprijin.

