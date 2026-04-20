Ruptură oficială! Andreea Popescu și Rareș Cojoc au semnat divorțul. Ce se întâmplă cu cei trei copii

Ana Beatrice
20 apr. 2026, 12:53
Sursă Foto: Instagram - @andreeaoanapopescu
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat, de fapt, în spatele anunțului separării
  2. Ce se schimbă după divorț pentru Andreea Popescu și copii
  3. Cum vor gestiona programul copiilor după divorț

Finalul a devenit oficial! Andreea Popescu și Rareș Cojoc nu mai formează un cuplu nici din punct de vedere legal. După o perioadă îndelungată de zvonuri și declarații neclare, cei doi au ajuns astăzi la notar. Acolo au semnat actele și au oficializat divorțul.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în spatele anunțului separării

Deși în spațiul public se vorbea deja despre o despărțire oficială, realitatea era diferită. La începutul anului, Andreea Popescu publica un mesaj prin care sugera că mariajul cu Rareș Cojoc s-a încheiat. Vestea a fost preluată rapid și a devenit intens discutată în spațiul public.

Totuși, în acel moment, divorțul nu fusese inițiat din punct de vedere legal. Actele necesare au fost depuse abia la finalul lunii martie, notează Libertatea. Cu alte cuvinte, ceea ce părea deja finalizat era, de fapt, doar începutul unui proces care urma să se desfășoare ulterior.

Chiar dacă mariajul s-a încheiat, deciziile luate după divorț arată o preocupare clară pentru echilibru și continuitate. Andreea Popescu a decis să păstreze numele de familie al fostului soț, Rareș Cojoc. În privința celor trei copii, lucrurile sunt gândite flexibil, iar aceștia vor putea locui acolo unde se simt cel mai confortabil.

Departe de tensiuni publice, cei doi părinți încearcă să gestioneze această etapă cu maturitate. Își doresc ca schimbările să fie cât mai ușor de acceptat pentru cei mici și să le ofere în continuare stabilitate.

Cum vor gestiona programul copiilor după divorț

După separare, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au ajuns la un acord clar în privința organizării vieții celor mici. Vedeta le-a explicat urmăritorilor de pe Instagram că programul copiilor va fi împărțit echitabil. Aceștia vor petrece timp cu ambii părinți, într-un sistem clar stabilit. Mai exact, vor sta o săptămână alături de mamă și următoarea cu tatăl lor, o schimbare importantă pentru întreaga familie.

În același timp, Andreea a menționat și alte ajustări din viața de zi cu zi, inclusiv plecarea lui Jenny, care și-a găsit un loc de muncă la o grădiniță. Keshika și Lorena vor rămâne alături de familie, iar sprijinul bonelor va continua, însă organizat în funcție de săptămânile în care copiii sunt la ea. Chiar dacă este o etapă nouă și plină de provocări, Andreea Popescu pare hotărâtă să se adapteze și să mențină un echilibru pentru cei mici.

