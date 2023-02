O carieră dedicată scenei nu este deloc ușoară, iar stresul și tutunul , astfel că, în loc să se relaxeze la respectabila vârsta de 85 de ani, Horia Moculescu este nevoit să lucreze și acum, chiar dacă este grav bolnav, pentru a putea subzista.

Veteranul festivalurilor autohtone jurizează încă unele concursuri muzicale pentru sume cuprinse între 300 și 1.000 de euro – relatează

Fumatul i-a „tăiat” aerul iremediabil

Potrivit publicației amintite, a mers la spital pentru analize întrucât numărul uriaș de țigări fumat în trecut i-au afectat plămânii dar a suferit și o infectare cu COVID: „Eu sunt într-un spital care este o clinică excepțională. Sunt la Ana Aslan unde nu aș fi câștigat în altă parte atâta pozitivism. La 85 de ani, un om responsabil se mai gândește că trebuie să își facă și niște reparații. Eu îmi fac revizia așa cum am făcut și cu mașina asta săraca pe care o am de 17 ani, când trebuia așa cum scrie în carte. Și așa scrie în carte că la 85 de ani mai faci câte o revizie”, a spus Horia Moculescu.

„Se spune că dacă fumezi îți scrutezi viața cu zece ani, eu dacă nu fumam aveam acum 95 de ani…. Acum respir mult mai bine, chiar după prima vizită făcută la Ana Aslan, în primăvară, când am intrat cam decrepit și am ieșit un om în forță, dar de atunci am mai pățit niște lucruri neplăcute inclusiv un COVID”, a relatat artistul, potrivit .