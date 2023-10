Russell Crowe își promovează statuia Gladiatorului din ciocolată în mărime naturală: „Veți putea să mă mâncați”

Actorul în vârstă de 59 de ani, câștigător al unui Oscar a postat o fotografie cu sculptura, modelată după personajul său puternic Gladiator Maximus, realizată pentru festivalul de ciocolată din Malta.

„Unii oameni se aleg cu statui din bronz”, a scris Crowe pe X (cunoscut anterior ca Twitter). „Alții primesc statutui din marmură. În Malta, sunt fabricat din… ciocolată!!!”

Sculptura a apărut sâmbătă la festivalul anual de ciocolată Hamrun desfășurat în centrul Maltei, un eveniment care se pare că a atras 25.000 de vizitatori anul trecut.

Some people get statues made of bronze.

Some in marble.

In Malta, they have made me out of … chocolate !!!

This weekend in beautiful Malta is the world famous Hamrun Chocolate festival.

The artist is Tiziano Cassar.

When the competition is over, I will be available to eat…

— Russell Crowe (@russellcrowe)