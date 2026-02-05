B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ruxandra Luca, umilită la secția de poliție: „A, deci sunteți concubina dânsului”

Ruxandra Luca, umilită la secția de poliție: „A, deci sunteți concubina dânsului”

Flavia Codreanu
05 feb. 2026, 14:08
Ruxandra Luca, umilită la secția de poliție: „A, deci sunteți concubina dânsului”
sursă foto: instagram
Cuprins
  1. De ce s-a schimbat comportamentul agentului
  2. Cum a reacționat Ruxandra Luca în fața acestei etichete
  3. Ce crede vedeta despre căsătorie

Ruxandra Luca a povestit o experiență neplăcută trăită la secție de poliție, unde a mers împreună cu partenerul ei de la acea vreme pentru a da o declarație. Deși la început a fost tratată cu mult respect, atitudinea agentului de serviciu s-a schimbat radical în momentul în care acesta a observat că cei doi nu sunt căsătoriți.

De ce s-a schimbat comportamentul agentului

Totul a pornit de la faptul că matinala de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și iubitul ei aveau nume de familie diferite în buletine. Când polițistul a realizat că nu există un act de căsătorie, a început să folosească o etichetă care a deranjat-o vizibil pe prezentatoare.

Deși ea a susținut că este iubita bărbatului, agentul a ținut să folosească termenul de ,,concubină” la adresa Ruxandrei.

„A, deci sunteți concubina dânsului. Doamnă! Adică domnișoară, dacă nu sunteți căsătoriți, sunteți concubină. Punct”, i-a zis agentul.

Cum a reacționat Ruxandra Luca în fața acestei etichete

Potrivit cancan, Ruxandra a încercat să explice că relația lor este una serioasă, nu doar o simplă aventură, însă polițistul a rămas ferm pe poziție. Vedeta recunoaște că dialogul a devenit  unul stânjenitor, mai ales că agentul a ținut să puncteze termenul de „concubină” cu o privire plină de subînțelesuri. Acest lucru a făcut-o pe  să se simtă umilită în acel context oficial.

Ce crede vedeta despre căsătorie

Chiar dacă acel dialog a fost unul deranjant, Ruxandra Luca a mărturisit ulterior că nu a pus niciodată preț pe căsătorie. Ea a explicat pe blogul său că o relație în care partenerii locuiesc împreună are aceleași responsabilități ca o căsnicie.

„Concubinajul ăsta e fix ca o căsătorie, și cu bune și cu rele. Doar că atunci când ne certăm mai rău, ne amenințăm cu despărțirea, nu cu divorțul”, a scris vedeta, menționând că nu și-a dorit niciodată să fie mireasă”, a mai precizat aceasta.

Tags:
Citește și...
Scandalul momentului: Imaginile cu Ruxandra Luca și chirurgul însurat au făcut înconjurul rețelelor: „Acum nu o să mai fie nici el căsătorit”
Monden
Scandalul momentului: Imaginile cu Ruxandra Luca și chirurgul însurat au făcut înconjurul rețelelor: „Acum nu o să mai fie nici el căsătorit”
Marina Dina rupe tăcerea după eliminarea de la Survivor! Ce dezvăluiri a făcut vedeta TV: „M-a schimbat”
Monden
Marina Dina rupe tăcerea după eliminarea de la Survivor! Ce dezvăluiri a făcut vedeta TV: „M-a schimbat”
Gabi Tamaș a rupt tăcerea despre divorț. Ce s-a întâmplat, de fapt, în familia Faimosului
Monden
Gabi Tamaș a rupt tăcerea despre divorț. Ce s-a întâmplat, de fapt, în familia Faimosului
Mihai Albu l-a dat de gol: Cum încerca Irinel Columbeanu să câștige bani, deși locuia la azil
Monden
Mihai Albu l-a dat de gol: Cum încerca Irinel Columbeanu să câștige bani, deși locuia la azil
Condamnarea primită de femeia care a hărțuit-o pe Mădălina Ghenea: „Să taci e unul dintre cele mai greșite lucruri. Denunțați!”
Monden
Condamnarea primită de femeia care a hărțuit-o pe Mădălina Ghenea: „Să taci e unul dintre cele mai greșite lucruri. Denunțați!”
Speak, reacție dură după ce Ștefania a fost jignită pe internet: Mesajul artistului pentru cei care au criticat-o
Monden
Speak, reacție dură după ce Ștefania a fost jignită pe internet: Mesajul artistului pentru cei care au criticat-o
Lidia Buble, despre bullying: „M-am izbit de tot felul de comentarii legate de nas, kilograme etc., însă eu cred că exact aceste diferențe ne fac unici și frumoși” (VIDEO, FOTO)
Monden
Lidia Buble, despre bullying: „M-am izbit de tot felul de comentarii legate de nas, kilograme etc., însă eu cred că exact aceste diferențe ne fac unici și frumoși” (VIDEO, FOTO)
Drama neștiută a Virginiei Rogin: Cum a ajuns actrița să-și crească fratele în clasa întâi, în timp ce mama ei era în spital
Monden
Drama neștiută a Virginiei Rogin: Cum a ajuns actrița să-și crească fratele în clasa întâi, în timp ce mama ei era în spital
Câți bani au primit Dilinca și Mădălin Șerban pentru participarea la Power Couple sezon 3: „E un final frumos!”
Monden
Câți bani au primit Dilinca și Mădălin Șerban pentru participarea la Power Couple sezon 3: „E un final frumos!”
De ce a renunțat Andreea Raicu la televiziune după 30 de ani: „Succesul era acolo, dar lipsea ceva esențial”
Monden
De ce a renunțat Andreea Raicu la televiziune după 30 de ani: „Succesul era acolo, dar lipsea ceva esențial”
Ultima oră
15:05 - Pîslaru, despre amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților: 231 de milioane de euro din PNRR rămân suspendate. Mă aștept ca magistrații să înțeleagă relația de cauzalitate (VIDEO)
15:01 - Româncă de 21 de ani, dispărută în Spania după ce a ieșit să cumpere fructe
14:51 - Vopsea auto rezistentă la noroi, pietre și soare: mit sau realitate?
14:48 - Vrei o mașină second hand? De ce să o cumperi de la un dealer autorizat?
14:41 - Pictorul român care a lucrat pentru Jeffrey Epstein rupe tăcerea. Câți bani îi dădea lui Ion Nicola și ce spune despre infractorul sexual: „Un tip fain”
14:35 - Angajați ai CFR, acuzați că luau șpagă în trenuri, au încercat să scape de acuzații cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Ce le-a răspuns ChatGPT la întrebări
14:03 - Scandalul momentului: Imaginile cu Ruxandra Luca și chirurgul însurat au făcut înconjurul rețelelor: „Acum nu o să mai fie nici el căsătorit”
13:50 - Nazare prezintă planul de relansare economică: Mutăm focusul de pe consum pe investiții strategice (VIDEO)
13:39 - Celebrul joc video ROBLOX, interzis. Autoritățile din Egipt au blocat accesul la jocul online. ROBLOX, și în vizorul unor state europene
13:35 - Ajutor financiar pentru pensionarii din România. Câți bani vor primi? Anunțul Ministerului Muncii