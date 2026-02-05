Ruxandra Luca a povestit o experiență neplăcută trăită la secție de poliție, unde a mers împreună cu partenerul ei de la acea vreme pentru a da o declarație. Deși la început a fost tratată cu mult respect, atitudinea agentului de serviciu s-a schimbat radical în momentul în care acesta a observat că cei doi nu sunt căsătoriți.

De ce s-a schimbat comportamentul agentului

Totul a pornit de la faptul că matinala de la „Neatza cu Răzvan și Dani” și iubitul ei aveau nume de familie diferite în buletine. Când polițistul a realizat că nu există un act de căsătorie, a început să folosească o etichetă care a deranjat-o vizibil pe .

Deși ea a susținut că este iubita bărbatului, agentul a ținut să folosească termenul de ,,concubină” la adresa Ruxandrei.

„A, deci sunteți concubina dânsului. Doamnă! Adică domnișoară, dacă nu sunteți căsătoriți, sunteți concubină. Punct”, i-a zis agentul.

Cum a reacționat Ruxandra Luca în fața acestei etichete

Potrivit , Ruxandra a încercat să explice că relația lor este una serioasă, nu doar o simplă aventură, însă polițistul a rămas ferm pe poziție. Vedeta recunoaște că dialogul a devenit unul stânjenitor, mai ales că agentul a ținut să puncteze termenul de „concubină” cu o privire plină de subînțelesuri. Acest lucru a făcut-o pe să se simtă umilită în acel context oficial.

Ce crede vedeta despre căsătorie

Chiar dacă acel dialog a fost unul deranjant, Ruxandra Luca a mărturisit ulterior că nu a pus niciodată preț pe căsătorie. Ea a explicat pe blogul său că o relație în care partenerii locuiesc împreună are aceleași responsabilități ca o căsnicie.

„Concubinajul ăsta e fix ca o căsătorie, și cu bune și cu rele. Doar că atunci când ne certăm mai rău, ne amenințăm cu despărțirea, nu cu divorțul”, a scris vedeta, menționând că nu și-a dorit niciodată să fie mireasă”, a mai precizat aceasta.