Acasa » Monden » Ruxandra Luca, mesaj emoționant după luni de discreție: „Liniștea m-a ajutat să-mi regăsesc echilibrul”

Ruxandra Luca, mesaj emoționant după luni de discreție: „Liniștea m-a ajutat să-mi regăsesc echilibrul”

Flavia Codreanu
04 mart. 2026, 23:59
Ruxandra Luca, mesaj emoționant după luni de discreție: „Liniștea m-a ajutat să-mi regăsesc echilibrul”
Sursa foto: Facebook / @Ruxandra Luca
Cuprins
  1.  Ruxandra Luca a postat acest mesaj emoționant pe social media
  2. Cine este cel mai mare sprijin pentru vedetă

Ruxandra Luca a postat, de curând, un mesaj pe contul personal de Instagram, cu care și-a emoționat urmăritorii. Prezentatoarea TV a ales să vorbească după o perioadă în care a preferat discreția pentru a-și regăsi echilibrul.

 Ruxandra Luca a postat acest mesaj emoționant pe social media

Prezentatoarea TV a vorbit cu sinceritate despre asumare și despre dorința de a merge mai departe cu demnitate.

„Am ales să tac o perioadă. Nu pentru că nu aș fi avut ce spune, ci pentru că, uneori, liniștea este singurul loc în care îți poți regăsi echilibrul. Nu sunt un om perfect. Sunt un om care trăiește, care învață, care greșește și care merge mai departe cu responsabilitate față de viața lui și față de cei pe care îi iubește. Astăzi aleg să merg înainte. Cu aceeași sinceritate cu care am trăit întotdeauna și cu aceeași demnitate cu care îmi voi trăi fiecare zi. Vă mulțumesc celor care au ales să vadă omul, dincolo de zgomot”.

Cine este cel mai mare sprijin pentru vedetă

Dincolo de cariera de succes, cea mai mare bucurie a Ruxandrei sunt cei trei copii ai săi: Albert, Aris și Ava. Vedeta se mândrește în mod deosebit cu Albert, fiul cel mare de aproape 17 ani, care a surprins-o recent cu un gest de mare ajutor după o noapte de ninsoare abundentă.

„Când colo, descopăr totul deszăpezit la milimetru, toată curtea, mașina mea, plus toate vasele spălate de mine în seara precedentă puse frumos la loc. -Eu am făcut asta, mi-a zis fiul meu de 16 ani, trezit înaintea tuturor și rumen în obraji de la stat în frig. M-am gândit că așa ar fi normal. Și a plecat la el în cameră, înainte să mă ia emoțiile prea tare și să îl strâng în brațe”.

