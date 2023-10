S-a despărțit de BRomania, Teodora Stoica e din nou singură: „Eu nu cred în aventuri de o noapte, prima noapte e cel mai mare eșec”

La începutul lunii septembrie se afla despre relația Teodorei Stoica cu BRomania, după ce au fost surprinși sărutându-se la un festival de muzică. Cei doi au evitat să vorbească despre idila lor, care se pare că s-a încheiat neașteptat de repede.

Fiica lui MM Stoica s-a despărțit de iubitul celebru

Fiica lui MM Stoica și actorul din „Miami Bici” și-au arătat afecțiunea chiar și în loja stadionului din Ghencea, atunci când FCSB a jucat cu CFR Cluj.

Acum, BRomania declară că nu este în nicio relație, semn că idila cu Teodora Stoica s-a încheiat deja. N-are nici planuri serioase pentru o relație când vine vorba despre următoarea perioadă din viața lui, arată .

„Acum nu mai vreau să mă însor. M-am răzgândit. Am avut perioada asta în care m-am întors de la film, pentru rolul ăsta am ajuns să am 120 de kilograme (…)

Mi-am dat seama că, în orice relație în care intru, eu vin cu niște probleme și nu dau o șansă bună. Mai întâi trebuie să mi le rezolv și după…

Am grijă, dacă întâlnesc pe cineva, să înțeleagă treaba asta. Și, de obicei, nu se concretizează în ceva prea serios pentru că, și eu, și ea, ne dăm seama foarte repede că nu o să meargă dacă e genul de persoană care îmi cere mai mult decât pot să îi ofer în perioada asta”, a declarat BRomania pentru Cancan.

Fostul iubit al Teodorei Stoica spune că nu este adeptul aventurilor și nici nu își dorește să amăgească femeile.

„Ori sunt în relație, ori nu. Nu fac nimic mai departe de un anumit pas dacă nu e clar că… (…)Nu, eu nu cred în aventuri de o noapte, că de obicei prima noapte e cel mai mare eșec. E foarte greu, pentru că și eu sunt un tip timid. Cred că ai nevoie de prima seară ca să te cunoști mai bine”, a declarat BRomania, pentru Cancan.ro.