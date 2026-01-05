„Ca să înțelegeți ce înseamnă când ești determinat și când vrei cu adevărat ceva. Ajunsesem să prezint jurnalul de seară al știrilor naționale. De cele mai multe ori, prezentam seara știrile, eram în sesiunea de examene. Mă urcam la ora 23:00 în tren, la cușetă, dacă prindeam, dacă nu, cum prindeam. Mergeam toată noaptea până la Iași. Dimineața pe la 6:00 ajungeam, la 7:00 porneam spre facultate. Îmi dădeam examenul sau urmam cursul, care poate nu era de sărit și trebuia să fiu acolo, și seara eram din nou, la București, pe micul ecran, în fața oamenilor. Asta s-a întâmplat ani de zile.

Deci dacă vrei cu adevărat ceva, chiar nu există limite: «sunt obosit» sau «stai așa că sunt 400 km sau 500», câți or fi că nici nu mai știu între București și Iași. Există «vreau să fac lucrurile bine și vreau să le fac până la capăt»”, a spus în cadrul podcastului.