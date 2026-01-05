B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Sacrificiile pe care Andreea Marin le-a făcut pentru visul său. Detalii mai puțin știute ies la iveală: „Dacă vrei cu adevărat ceva, chiar nu există limite” (VIDEO)

Sacrificiile pe care Andreea Marin le-a făcut pentru visul său. Detalii mai puțin știute ies la iveală: „Dacă vrei cu adevărat ceva, chiar nu există limite” (VIDEO)

Ana Beatrice
05 ian. 2026, 11:57
Sacrificiile pe care Andreea Marin le-a făcut pentru visul său. Detalii mai puțin știute ies la iveală: „Dacă vrei cu adevărat ceva, chiar nu există limite” (VIDEO)
Sursă Foto: Facebook - Andreea Marin
Cuprins
  1. Ce sacrificii a făcut pentru a-și urma visul
  2. Care este principiul care a ajutat-o să meargă mai departe

Puțini știu cât de solicitant a fost începutul carierei pentru Andreea Marin. Înainte de a deveni una dintre cele mai iubite figuri publice din România, vedeta a traversat o perioadă solicitantă. Anii respectivi au fost marcați de muncă intensă și sacrificii constante. Invitată în podcastul Bright Minds, vedeta a făcut o serie de dezvăluiri mai puțin cunoscute publicului.

Ce sacrificii a făcut pentru a-și urma visul

Puțini își imaginează câtă muncă și perseverență se ascund în spatele succesului de care se bucură astăzi Andreea Marin. Drumul ei profesional a fost presărat cu eforturi constante și alegeri dificile. Toate aceste decizii au fost făcute din dorința de a nu renunța nici la carieră, nici la educație. Încă din tinerețe, vedeta a fost hotărâtă să își urmeze pasiunea pentru jurnalism. În același timp, și-a dorit să finalizeze și studiile la Facultatea de Informatică.

„Ca să înțelegeți ce înseamnă când ești determinat și când vrei cu adevărat ceva. Ajunsesem să prezint jurnalul de seară al știrilor naționale. De cele mai multe ori, prezentam seara știrile, eram în sesiunea de examene. Mă urcam la ora 23:00 în tren, la cușetă, dacă prindeam, dacă nu, cum prindeam. Mergeam toată noaptea până la Iași. Dimineața pe la 6:00 ajungeam, la 7:00 porneam spre facultate. Îmi dădeam examenul sau urmam cursul, care poate nu era de sărit și trebuia să fiu acolo, și seara eram din nou, la București, pe micul ecran, în fața oamenilor. Asta s-a întâmplat ani de zile.

Deci dacă vrei cu adevărat ceva, chiar nu există limite: «sunt obosit» sau «stai așa că sunt 400 km sau 500», câți or fi că nici nu mai știu între București și Iași. Există «vreau să fac lucrurile bine și vreau să le fac până la capăt»”, a spus Andreea Marin în cadrul podcastului.

Care este principiul care a ajutat-o să meargă mai departe

Nu multe persoane publice vorbesc atât de deschis despre eșecuri, încercări și lecții de viață așa cum o face Andreea Marin. De-a lungul timpului, aceasta s-a confruntat cu momente dificile, atât în plan profesional, cât și personal. Fiecare obstacol a transformat-o într-o versiune mai puternică și mai sigură pe sine.

În cadrul aceluiași podcast, vedeta a dezvăluit care este fundamentul după care își ghidează viața. „Cinstea este foarte importantă! Dacă tu ești cinstit tot timpul în ceea ce faci și în ceea ce spui, nu te încurci în minciunile tale. E atât de simplu! Trăim într-o lume în care observăm cum oamenii se încurcă în propriile minciuni și în propriile declarații. Azi spun ceva și peste 3 zile uită ce au spus sau cum au ticluit-o atunci și le e greu să mai iasă din mrejele propriilor minciuni. Nu! Eu sunt foarte directă! Odată ce sunt directă și mă întrebi peste un an același lucru, eu știu foarte clar drumul pe care l-am parcurs”, a mai transmis aceasta.

Tags:
Citește și...
Cum l-a schimbat „Las Fierbinți” pe Mihai Bobonete, după 15 ani
Monden
Cum l-a schimbat „Las Fierbinți” pe Mihai Bobonete, după 15 ani
Jorge, vacanță cu peripeții în Thailanda: „Două zile nu am ieșit din cameră”
Monden
Jorge, vacanță cu peripeții în Thailanda: „Două zile nu am ieșit din cameră”
Mădălina Ghenea, dezamăgită în relații: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari”
Monden
Mădălina Ghenea, dezamăgită în relații: „Posibilitățile de a o termina definitiv cu bărbații sunt foarte mari”
Ramona Bădescu a dezvăluit ce bea după mesele copioase. Trucul italienilor care ajută digestia: „Este fantastică!”(VIDEO)
Monden
Ramona Bădescu a dezvăluit ce bea după mesele copioase. Trucul italienilor care ajută digestia: „Este fantastică!”(VIDEO)
Theo Rose, val de controverse în online după ce i-a pupat pe gură pe Horia Brenciu, Jorge și Andrei Bănuță. Cum a comentat artista gestul
Monden
Theo Rose, val de controverse în online după ce i-a pupat pe gură pe Horia Brenciu, Jorge și Andrei Bănuță. Cum a comentat artista gestul
Gabriela Prisăcariu a întors toate privirile de Revelion. Pentru ce ținută a optat soția lui Dani Oțil
Monden
Gabriela Prisăcariu a întors toate privirile de Revelion. Pentru ce ținută a optat soția lui Dani Oțil
România are două dintre cele mai sigure orașe ale lumii. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
Monden
România are două dintre cele mai sigure orașe ale lumii. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
Laura Cosoi, anunț neașteptat la început de an! Vedeta va deveni mamă pentru a cincea oară: „Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit”
Monden
Laura Cosoi, anunț neașteptat la început de an! Vedeta va deveni mamă pentru a cincea oară: „Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit”
Marina Almășan iubește din nou. Cine este bărbatul care i-a schimbat viața și i-a readus zâmbetul (FOTO)
Monden
Marina Almășan iubește din nou. Cine este bărbatul care i-a schimbat viața și i-a readus zâmbetul (FOTO)
Loredana este în doliu! Tatăl artistei a trecut în neființă: „Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată”
Monden
Loredana este în doliu! Tatăl artistei a trecut în neființă: „Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată”
Ultima oră
13:17 - Cum l-a schimbat „Las Fierbinți” pe Mihai Bobonete, după 15 ani
13:16 - Noi detalii despre starea lui Dan Petrescu. Ce le-a declarat jurnaliștilor din Anglia
13:12 - Gheorghe Popescu și Gheorghe Hagi, extrem de stricți cu stilul de viață. Ce au eliminat complet din alimentație
13:08 - Ce pensie uriașă are Joe Biden și cum se calculează. Are un venit mai mare decât pe vremea când era președintele SUA
12:57 - Verdict revoltător. Curtea de Apel Iași a decis că bătaia e ruptă din rai: „Urmărește în mod evident binele copilului”. Cazul judecat
12:55 - Manchester United l-a dat afară pe Ruben Amorim. Schimbări de antrenori în Premier League
12:36 - Tradiții și obiceiuri în Ajunul Bobotezei. Ce să faci neapărat pe 5 ianuarie ca să ai noroc, sănătate și belșug tot anul
12:29 - De ce este periculos să dormi cu televizorul deschis? Iată ce spun experții
12:26 - Acești locatari din România nu sunt obligați să plătească întreținerea la bloc și nici nu pot fi executați silit. Ce spune legea
12:22 - „Se anunță concedieri masive”. Românii care riscă să rămână fără locuri de muncă