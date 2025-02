Sânziana Negru și-a început cu stângul vacanța în Arabia Saudită. Momente de panică fix pe aeroport: „Am pierdut o grămadă de timp încercând să explic că nu-s spion” (VIDEO)

Sânziana Negru și-a început cu stângul vacanța în Arabia Saudită. Influencerița a plecat la scurt timp după ce partenerul ei, Ștefan Floroaica, s-a dus la Asia Express. Ea a trecut prin momente de panică fix pe aeroport.

Ce a pățit Sânziana Negru în Arabia Saudită

Sânziana Negru a povestit și-a luat drona pentru a filma peisajele. Polițiștii de la aeroport, însă, nu au lăsat-o să treacă și, după ce a fost interogată, i s-a confiscat drona.

„S-o luăm de la aeroport, unde mi-au confiscat drona. Căci ce să vezi, m-am informat dacă am voie cu ea într-o țară araba? Nu. Am ajuns ca fraiera interogată de tot aeroportul? Da. Am pierdut o grămadă de timp, într-un birou cu mulți bărbați care abia vorbeau engleză, încercând să explic ca nu-s spion”, a povestit Sânziana Negru, potrivit .

Sursa citată mai precizează că Sânziana Negru a ajuns în AlUla, o regiune spectaculoasă din nord-vestul Arabiei Saudite, considerată un muzeu în aer liber datorită siturilor istorice bine conservate. Cel mai faimos sit este Hegra (Mada’in Salih), primul loc din Arabia Saudită inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.