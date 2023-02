Scandal fără precedent la Survivor! DOC, atac dur la adresa lui Remus Boroiu: „Profunzimea lui e profunzimea unei bălți după ploaie”

În tabăra Faimoșilor de la Survivor România, atmosfera a devenit tensionată în ultima ediție a emisiunii, după ce aceștia au ajuns la consiliul de eliminare. Scandalul a fost declanșat de propunerea de eliminare a purtătorului de imunitate, Ionuț Iftimoaie, iar atmosfera s-a încins rapid, cu replici dure aruncate din ambele părți.

Tensiuni maxime în tabăra Faimoșilor

După ce primul nume a fost ales pentru eliminare, purtătorul de imunitate, Remus Boroiu, a vrut să-l elimine pe DOC. Acesta și-a motivat alegerea spunând că a făcut-o pentru liniștea echipei, deoarece consideră că DOC este o prezență toxică și nu îl mai dorește în competiție. Această decizie a provocat tensiuni maxime în tabăra Faimoșilor.

„Alegerea mea din această seară este alegerea unui om sincer, autentic, asumat și sensibil. Aș vrea să aleg liniștea și dragostea față de colegii mei și liniștea echipei, în defavoarea unei masculinități toxice, bazată pe un limbaj acid, tăios, ironii, miștouri, acuze și tot ce am simțit eu în această perioadă. Nu o s-o mai lungesc. Alegerea mea este DOC”, a spus Remus Boroiu, citat de

DOC a aruncat multe replici dure

După nominalizarea făcută de Remus Boroiu, DOC s-a arătat deranjat de aceasta și a reacționat imediat, așa cum era de așteptat. Artistul și-a exprimat dezacordul față de decizia lui Boroiu și și-a atacat colegul de echipă cu replici acide și jigniri. DOC a susținut că Remus Boroiu este unul dintre cei mai ipocriți concurenți din show și l-a criticat în mod deschis. Revoltat de nominalizarea sa, DOC a aruncat multe replici dure și nu l-a menajat pe Boroiu deloc.

„Am venit la acest Survivor și am întâlnit aceste caractere diverse. În mijlocul lor am întâlnit și șerpi. Șerpi cu mușchi. Printre acești oameni l-am cunoscut pe Remus, care de fiecare dată reușește să pară mai fals. Acest lucru nu face decât să-mi activeze valorile și credința și să mă transforme într-un Sfântul Gheorghe, în lupta cu balaurul și să fiu vorace din punct de vedere verbal și etic.

Eu nu am frici și nu mi-e frică de nicio nominalizare a acestui caracter minuscul. Face asta ca să protejeze un alt om, simplu, cu care am început să mă înțeleg. Am început cu badea Kamara să avem o coerență, dar acest om, domnul Dan, este exact ceea ce vedeți dumneavoastră la televizor. Profunzimea lui e profunzimea unei bălți după ploaie. Îmi pare rău că trebuie să fiu atât de acid. Nu mi se pare drept să fiu nominalizat în aceste condiții. Doar atât este capabil colegul meu, din păcate”, a afirmat DOC.