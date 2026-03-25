Alan Ritchson, cunoscutul actor de la Hollywood, interpretul personajului Jack Reaker, din difuzat de , este acuzat că și-ar fi agresat vecinul. Scandalul ar fi avut loc în fața copiilor.

Actorul Alan Ritchson, acuzat că și-a bătut vecinul

, protagonist principal al serialului „Reacher”, a fost implicat într-un cu vecinul său din Tennessee a relatat publicația mondenă TMZ. Autorii articolului au postat un videoclip în care Alan Ritchson apare lovindu-și vecinul sub privirile copiilor săi, pe stradă.

Victima, pe numele său Ronnie Taylor, susține că scandalul a avut loc la finalul săptămânii și a fost provocat de actor. Sâmbătă, acesta se plimba cu motocicleta, pe străzile unei suburbii din Nashville, cu viteză foarte mari și provocând un zgomot deranjant. În aceste condiții, vecinul a relatat că l-a confruntat și i-a cerut să înceteze. Reacția lui Ritchson, iritat, a fost violentă.

Scandalul nu s-a oprit aici, continuând și în ziua următoare, duminică. Actorul a revenit în zonă, cu motocicleta, însoțit de cei doi copii ai săi. A avut loc o nouă confruntare între „Reacher” și vecin care a degenerat. Taylor susține că a fost lovit în mod repetat și s-a ales cu mai multe vânătăi.

Scena violentă a fost văzută și de alți vecini care au și filmat incidentul.

Reacția actorului de pe Instagram

După scandalul încheiat violent, Alan Ritchson, în vârstă de 43 de ani, a postat pe Istangram, în replică, un mesaj destul de ciudat. Fără să facă referire direct la conflictul cu vecinul, el a vorbit despre un „inamic”

„Nu-ți întrerupe niciodată inamicul când face o greșeală”, a scris el.

Ulterior, au venit și comentariile fanilor care au fost împărțite. Unii l-au criticat pentru atitudinea agresivă din afara platoului de filmare și pentru comportament nepotrivit. Aceștia au solicita să fie sancționat pentru că și-a agresat vecinul. Alții, însă, l-au apărat spunând că a reacționat violent deoarece ar fi fost provocat

„Cam ca și cum ai fi prins făcând bullying. Adevărata masculinitate apără pe cei slabi, nu ceea ce faci tu”, a scris un internaut.

Alan Ritchson a fost anchetat

Potrivit The Hollywood Reporter, cazul a ajuns și în atenția poliției din Brentwood. Polițiștii au încheiat cercetările și au stabilit că ar fi fost vorba despre legitimă apărare. De altfel, în acest caz nu au fost formulate acuzații de către victima agresiunii. De asemenea, nici Alan Ritchson nu a dorit să depună plângere împotriva vecinului, Ronnie Taylor.

Apropiații actorului susțin că Taylor a pornit conflictul, împingându-l pe Ritchson de pe motocicletă. Ulterior, acesta l-a lovit, ca ripostă.