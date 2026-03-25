B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Scandal în fața copiilor. Un cunoscut actor de la Hollywood acuzat că și-a bătut vecinul

Adrian Teampău
25 mart. 2026, 11:52
Alan Ritchson Sursa foto: Hepta / Zuma Press / Photo Image Press
Cuprins
  1. Actorul Alan Ritchson, acuzat că și-a bătut vecinul
  2. Reacția actorului de pe Instagram
  3. Alan Ritchson a fost anchetat

Alan Ritchson, cunoscutul actor de la Hollywood, interpretul personajului Jack Reaker, din serialul difuzat de Prime Video, este acuzat că și-ar fi agresat vecinul. Scandalul ar fi avut loc în fața copiilor.

Actorul Alan Ritchson, acuzat că și-a bătut vecinul

Cunoscutul actor, protagonist principal al serialului „Reacher”, a fost implicat într-un scandal cu vecinul său din Tennessee a relatat publicația mondenă TMZ. Autorii articolului au postat un videoclip în care Alan Ritchson apare lovindu-și vecinul sub privirile copiilor săi, pe stradă.

Victima, pe numele său Ronnie Taylor, susține că scandalul a avut loc la finalul săptămânii și a fost provocat de actor. Sâmbătă, acesta se plimba cu motocicleta, pe străzile unei suburbii din Nashville, cu viteză foarte mari și provocând un zgomot deranjant. În aceste condiții, vecinul a relatat că l-a confruntat și i-a cerut să înceteze. Reacția lui Ritchson, iritat, a fost violentă.

Scandalul nu s-a oprit aici, continuând și în ziua următoare, duminică. Actorul a revenit în zonă, cu motocicleta, însoțit de cei doi copii ai săi. A avut loc o nouă confruntare între „Reacher” și vecin care a degenerat. Taylor susține că a fost lovit în mod repetat și s-a ales cu mai multe vânătăi.

Scena violentă a fost văzută și de alți vecini care au și filmat incidentul.

Reacția actorului de pe Instagram

După scandalul încheiat violent, Alan Ritchson, în vârstă de 43 de ani, a postat pe Istangram, în replică, un mesaj destul de ciudat. Fără să facă referire direct la conflictul cu vecinul, el a vorbit despre un „inamic”

„Nu-ți întrerupe niciodată inamicul când face o greșeală”, a scris el.

Ulterior, au venit și comentariile fanilor care au fost împărțite. Unii l-au criticat pentru atitudinea agresivă din afara platoului de filmare și pentru comportament nepotrivit. Aceștia au solicita să fie sancționat pentru că și-a agresat vecinul. Alții, însă, l-au apărat spunând că a reacționat violent deoarece ar fi fost provocat

„Cam ca și cum ai fi prins făcând bullying. Adevărata masculinitate apără pe cei slabi, nu ceea ce faci tu”, a scris un internaut.

Alan Ritchson a fost anchetat

Potrivit The Hollywood Reporter, cazul a ajuns și în atenția poliției din Brentwood. Polițiștii au încheiat cercetările și au stabilit că ar fi fost vorba despre legitimă apărare. De altfel, în acest caz nu au fost formulate acuzații de către victima agresiunii. De asemenea, nici Alan Ritchson nu a dorit să depună plângere împotriva vecinului, Ronnie Taylor.

Apropiații actorului susțin că Taylor a pornit conflictul, împingându-l pe Ritchson de pe motocicletă. Ulterior, acesta l-a lovit, ca ripostă.

Tags:
Ultima oră
12:59 - Revin ninsorile în România. Unde va ninge în următoarea perioadă. Anunțul ANM
12:56 - Parchetul General sărbătorește Ziua Națională a Pădurii. „Anchetă festivă” la mafia lemnului din mai multe județe
12:35 - Surse: Cum a început PSD retragerea de la guvernare. PNL îi acuză pe social-democrați că au încălcat art. 21 din protocolul Alianței
12:34 - Alina Pușcaș, dezvăluiri neașteptate despre prima întâlnire cu bărbatul care avea să-i devină soț. Unde s-au cunoscut, de fapt
12:29 - Ce șanse are România în barajul cu Turcia, programat joi, 26 martie?
12:27 - Simona Halep, despre momentele dificile: „Trei luni am fost în depresie totală. Mă trezeam plângând”
12:25 - Mirabela Grădinaru, în vizită la Georgetown University. Partenera președintelui a discutat despre utilizarea tehnologiei de către copii
11:59 - O dronă rusească a lovit o centrală electrică din Estonia, iar o alta a căzut în Letonia. Anunțul făcut de autorități
11:53 - „Păduri subacvatice” în Portul Constanța. Gigant din Emiratele Arabe investește în refacerea vieții marine
11:40 - Prognoza meteo, București: oscilații termice și precipitații moderate în următoarele zile. Ce a transmis ANM