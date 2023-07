Scandal la Wizz Air! Andreea Raicu, furioasă și dezamăgită: Cum a reușit compania aeriană să îi distrugă vedetei ziua de naștere

dezamăgire față de compania aeriană Wizz Air, susținând că aceasta i-a distrus vacanța de vis pe care și-a organizat-o cu ocazia zilei de naștere.

Experiență neplăcută pentru Andreea Raicu cu Wizz Air

Anul acesta, Andreea Raicu a ales să-și sărbătorească ziua de naștere în Italia, în compania prietenelor sale. Toate detaliile planurilor au fost stabilite cu grijă și evenimentul a decurs fără probleme. Cu toate acestea, când vedeta a dorit să se întoarcă în România, a avut parte de o experiență cu care mulți români s-au confruntat în ultima vreme.

După ore întregi de așteptare, vedeta și ceilalți pasageri au rămas blocați în aeroport din cauza anulării zborului lor de către Wizz Air. Reprezentanții companiei i-au informat că nu există nicio opțiune disponibilă pentru a părăsi Italia în acele momente. Astfel, toată lumea a fost nevoită să rămână în aeroport, fără o soluție imediată la îndemână, scrie .

„Este ora 4.10 în Italia. La ora aceasta ar fi trebuit să fiu acasă să dorm după o călătorie frumoasă în Italia de ziua mea. Această călătorie nu s-a terminat așa cum îmi doream, ci într-un mod surprinzător, dar nu plăcut. 0Avionul a avut inițial întârziere o oră, apoi două ore și după încă două ore și jumătate. A venit autobuzul, ne-a luat să mergem către avion. Când am ajuns la avion am fost întorși la aeroport, din nou. Am așteptat iar, ni s-au dat bagajele înapoi. Ni s-a spus că găsește o soluție, nu s-a găsit nicio soluție. Am căutat foarte multe zboruri pentru a pleca, nu am reușit. Nu erau zboruri”, a declarat Andreea Raicu.

Andreea Raicu: „Aș spune că este inadmisibil gândindu-mă la toți oamenii”

În miezul nopții, s-a trezit nevoită să caute urgent o cazare pentru ea și pentru prietenele sale.

„Împreună cu un grup de oameni am mers să căutăm un hotel în care să stăm în această seară și să găsim soluții. Cel mai trist mi se pare că în avion erau foarte mulți oameni în vârstă, foarte mulți copii cărora nu li s-a dat absolut nicio soluție. Probabil că ei sunt în continuare în aeroport fără să știe ce se va întâmpla. Mi se pare absolut inadmisibil ca o companie aeriană nu are grijă de pasageri și nu găsește o soluție pentru o situație atât de neplăcută”, a mai spus Andreea Raicu.

În dimineața următoare, frumoasa brunetă s-a întors în aeroport, pregătită să facă față unei noi zile pline de provocări. Din păcate, a petrecut din nou mai bine de 12 ore acolo și, cu mare dezamăgire, a întâlnit aceeași problemă ca în ziua precedentă.

„Douăsprezece ore mai târziu mă aflu înapoi în Milano, într-un alt aeroport în Malpensa. Cu chiu, cu vai, cu ajutorul a trei agenții am reușit să găsesc un zbor care să mă ducă acasă. Cei mai mulți oameni nu au găsit variantă de zbor sau au găsit în Torino mâine, poimâine sau răspoimâine. Ce este mai amuzant este că am primit un mesaj de la WizzAir acum o oră în care mi se spunea că mi s-a anulat zborul. Modul în care au știut să gestioneze această situație este departe de a fi unul potrivit. Aș spune că este inadmisibil gândindu-mă la toți oamenii care nu au avut soluțiile pe care eu le-am avut și au rămas în continuare în aeroport, în diverse locuri fără o soluție” , a mai spus vedeta.