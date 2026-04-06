Scandal uriaș la Survivor România. Aris Eram și Gabi Tamaș au intrat în conflict: „Ești tâmpit?"

Ana Maria
06 apr. 2026, 14:59
Sursa foto: Captura video Facebook / @Survivor Romania
Cuprins
  1. Scandal mare la Survivor România. Ce acuzații i-a adus Aris Eram lui Gabi Tamaș
  2. Cum a răspuns Gabi Tamaș acuzațiilor
  3. Cum afectează aceste conflicte competiția

Ediția din 5 aprilie a emisiunii Survivor România a adus în prim-plan un conflict tensionat între Aris Eram și Gabi Tamaș, după o serie de strategii care au stârnit controverse în rândul concurenților.

În competiția din Republica Dominicană, presiunea jocului, oboseala și dorința de a ajunge cât mai departe în concurs par să fi dus la o escaladare a tensiunilor.

Scandal mare la Survivor România. Ce acuzații i-a adus Aris Eram lui Gabi Tamaș

Aris a susținut că fostul fotbalist ar fi influențat voturile în consiliu, astfel încât eliminarea lui Ceanu să devină posibilă. Potrivit acestuia, mai mulți concurenți ar fi votat în direcția dorită de Tamaș.

De asemenea, Aris a ridicat semne de întrebare în legătură cu decizia lui Cristi de a o vota pe Bianca, sugerând că acest lucru ar fi fost parte dintr-un plan mai amplu.

Cum a răspuns Gabi Tamaș acuzațiilor

Gabi Tamaș a negat că ar fi pus la cale o strategie clară și a susținut că fiecare concurent a acționat pe cont propriu, chiar dacă el i-a oferit lui Cristi totemul de imunitate.

Dialogul dintre cei doi a devenit rapid unul aprins, potrivit Click!:

Aris: „De ce i-ai dat ăla lui Cristi? Ești tâmpit?”

Gabi Tamaș: Nu știu. Presupun că el a avut un plan și nu i-a ieșit. Eu n-am avut niciun plan. I-am spus doar să nu se joace cu focul, că se arde. Și am arătat acum că sunt mai multe strategii la mijloc, nu doar una sau două. Trebuie să gândești mai departe. Dacă înțelegea ce i-am spus, poate nu mai încerca să corupă alți membri ai tribului. Da, se pare că nu i-a corupt.

Aris: Dar și tu ce ai făcut?

Tamaș: Eu n-am făcut nimic.

Aris: N-ai făcut? Cristi a votat din capul lui Bianca, nu?

Tamaș: A votat că i-am dat totemul de imunitate.

Aris: Păi, deci era în schema ta. Cum să nu fie planul tău dacă tu i-ai dat lui Cristi să voteze pe Bianca, i-ai zis Andreei să voteze pe Bianca. N-ai făcut asta?

Tamaș: Ai dovezi? Da, zi-mi acum. Zi-mi acum.

Aris: Eu te-am văzut pe tine cum șușoteai peste tot, l-ai luat pe Marian până și afară să-i spui niște chestii. Eu nu l-am luat, i-am spus să voteze cum vrea.

Aris: Nu ești asumat. Zi: „Sunt Gabi și nu-mi asum planurile”. Eu sunt doar nervos, nu îmi place această tactică.

Aris: Nu pot să înțeleg această mișcare care a venit să strice totul. De ce i-ai dat ăla lui Cristi? Ești tâmpit?

Tamaș: Nu trebuie să dau explicații de ce am făcut-o sau de ce am folosit o strategie.

Cum afectează aceste conflicte competiția

Tensiunile dintre concurenți par să crească de la o ediție la alta, iar strategiile din culise devin tot mai importante în lupta pentru marele premiu.

Discuțiile aprinse și acuzațiile directe ar putea influența alianțele din competiție și modul în care vor vota concurenții în etapele următoare.

