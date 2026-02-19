Florin Ristei a încercat să ia în derâdere scandalul de proporții dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi, dar a ajuns ținta influenceriței.

Florin Ristei: Nu tre’ sa mai fac poze cu toată lumea

„Am mai văzut un scandal. Poate știi ceva de el, eu nu știu nimic! Ați auzit de Andreea Bostănică, ai auzit de ea? Am văzut și eu cine e, nu știu ce face, dar am văzut că rupe pe Internet. Influenceriță, sau ce e? Se certa și o înjura pe Iuliana Beregoi’, a spus Florin Ristei, pe contul de TikTok al lui Speak.

Andreea Bostanică a văzut și i-a replicat: „Cum nu mai ştii ? ați făcut poză cu mine ultima oară când am fost la ‘Neața și am cântat piesa nouă! Dă-ți un reset din fabrică. Vin la ‘Neața cu Răzvan şi Dani de la 13 ani”.

„E clar, nu tre sa mai fac poze cu toată lumea”, a răspuns Florin Ristei, potrivit

A reizbucnit scandalul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi

Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi sunt la cuțite de mulți ani, dar conflictul s-a reaprins acum.

Andreea Bostănică a participat la un podcast în care a vorbit despre Iuliana Beregoi și a rememorat un moment în care Iuliana ar fi răspuns unui fan într-un live pe TIkTok în limba rusă, spunând: „Și eu o urăsc pe Andreea Bostănică”. Și Iuliana Beregoi a participat la podcasturi în care a vorbit despre Andreea Bostănică spunând: „Dacă zice ea că s-a întâmplat ceva, poate e doar în capul ei”.

Andreea Bostănică i-a adus apoi în mediul online acuzații și injurii Iulianei Beregoi: „Te-a avut cine n-a vrut. Fetița cu corp de băiețel. Nu mai da like-uri la comentarii, că o să-ți pară rău”, a spus recent Andreea Bostănică, potrivit .