Secretele relației dintre Loredana Groza și fiica sa: „Am această slăbiciune” / Cum s-a distrat artista vara aceasta: „Prin muncă...”

Loredana Groza este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe din România. Ea va putea fi urmărită de vinerea viitoare, 1 septembrie, în serialul „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”. Recent, blondina a vorbit și despre cum se înțelege cu fiica ei Elena, care este foarte atașată de artistă.

Cum se înțelege Loredana Groza cu fiica ei, Elena

Atunci când apare fetița sa, Loredana se schimbă la față. Ea a declarat că are o slăbiciune, mai ales că este singurul ei copil, fiind parte din Universul său.

„Cred că orice mamă are această slăbiciune. Mai ales că e singurul meu copil… Este o parte din Universul meu! Nu o răsfăț, neapărat, cât încerc să am o relație de prietenie, nu neapărat de superioritate. Încerc întotdeauna să induc lucrurile, nu să le impun”, a spus Loredana Groza.

Vezi această postare pe Instagram

Cât despre relaxare, artista a declarat că toată vara a muncit, dar și așa nu este obosită. Ea a menționat că lunile acestea au fost frumoase și că a trăit fiecare moment din plin.

„Relaxarea e prin muncă și nu sunt obosită. A fost o vară foarte frumoasă, o vară pe care am trăit-o din plin, n-am avut timp să mă plictisesc, n-am avut timp să dorm prea mult, vorba lui Connect-R, dar am făcut foarte multe lucruri frumoase. Și faptul că am filmat în toiul verii… Nu e simplu să vii, să stai pe un platou când afară sunt 40 de grade. Dar nu simți. Pentru că oamenii, actorii, toată echipa, sunt atât de mișto și atât de chill încât e o plăcere să vin aici, chiar mă relaxez. Plus că tot timpul trebuie să vin ori de la un concert, ori de la un avion, ori de la o repetiție. Niciodată nu vin pur și simplu de acasă”, a mai spus Loredana Groza, potrivit .