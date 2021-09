Andrea Esca, una dintre cele mai respectabile jurnaliste de la Pro TV, a trăit şi momente mai „sălbatice”. Prezentatoarea ştirilor a dezvăluit, de curând, un secret pe care l-a ţinut bine ascuns. Dar, după zeci de ani în care a fost în atenţia oamenilor, a ales să spună această întâmplare haioasă.

Dezvăluirea, în emisiunea lui Cătălin Măruţă

Andreea Esca a copilărit în satul Porumbacu de Sus din judeţul Sibiu, iar recent, în emisiunea lui Cătălin Măruţă, ea a rememorat o întâmplare din tinereţe, care i-a adus şi o bătaie zdravănă din partea părinţilor.

Totul a început cu doi veri veniţi în vizită din Germania şi a continuat cu o baie în râul Olt, care s-ar fi putut încheia tragic.

„Aveam doi veri mai mari decât mine care veniseră din Germania în vacanță și am plecat toți să facem baie în Olt. La un moment dat, nu știu, era foarte lat, învolburat, noi voiam să trecem pe acolo și n-am știut cum să facem. Eu m-am gândit, nu știu de ce, că oricum, dacă trec, ar trebui să nu-mi stric adidașii.

Atunci aveai o pereche de adidași, dacă îi aveai, o viață! Era ceva extraordinar. Am zis, ca să-mi salvez adidașii, eram mică, să-i scot, mi-am scos și treningul și nu știu ce mai aveam și le-am aruncat de partea cealaltă a râului, ca să le recuperez după. Bineînțeles că nu am avut forță să arunc pe partea cealaltă a râului și s-au dus toate în apă.

Noi ne-am pierdut și am ajuns noaptea acasă, în chiloți și în maieu, fără adidași și fără trening și fără nimic. Taică-miu, săracul, intrase în panică pentru că se făcuse foarte târziu și nu știa unde plecaserăm. Țin minte că wow, a fost un scandal foarte mare. Ne-au rupt urechile, a fost ceva, ceva rău”, a povestit Andreea Esca, preluată de unica.ro.

Cine este tatăl Andreei Esca

Tatăl prezentatoarei de la Pro TV se numeşte Dumitru Esca şi are 82 de ani. Iniţial, el şi-ar fi dorit ca fiica lui să urmeze cursurile facultăţii ASE, dar Andreea a avut alte planuri.

„Atunci tocmai venise Revoluția și zic «Du-te la economiști acolo, la ASE». Și s-a dus! S-a dus unde i-am spus, dar nu a intrat. Am fost supărat până am văzut că și-a făcut loc după aia la o facultate de Jurnalism. Nu eram încântat. Mai erau și alte secții pe acolo și am crezut că se duce la altă secție. Ea s-a dus unde a vrut și după aia am susținut-o„, a afirmat Dumitru Esca.