Secretul Iuliei Vântur, la 45 de ani: „Totul cu măsură”

Iulia Vântur trăiește de ani buni în India, acolo unde a cunoscut succesul și iubirea alături de celebrul Salman Khan. româncă emană , este apreciată pentru talentul său muzical și felul în care se menține tânără și în formă, iar acum a vorbit despre obiceiurile care o ajută să aibă mereu apariții ireproșabile.

Dieta atent controlată, cheia unui stil de viață sănătos

Iulia Vântur a explicat că alimentația joacă un rol esențial în menținerea stării de sănătate și a aspectului fizic. Vedeta a dezvăluit câteva dintre ritualurile ei zilnice.

„Fructele, legumele, brânzeturile, peștele fac parte din dieta mea zilnică. Dimineața, pe stomacul gol, beau un pahar de apă călduță cu lămâie, mai beau unul cu semințe de chia sau oțet de mere dizolvat în apă. Pentru micul dejun consum doar papaya, iar mesele de prânz și seara sunt moderate. Totul cu măsură”, a explicat artista, pentru Viva.

Iulia menționează că nu este neapărat o persoană care respectă perfect programul meselor, dar rețeta ei principală este moderarea și echilibrul, combinată cu alimente bogate în nutrienți.

Sportul, aliatul indispensabil al vedetei

Pe lângă dietă, Iulia Vântur subliniază că mișcarea este indispensabilă. Ea nu face sport doar pentru aspect, ci și pentru energie și rezistență, necesare în timpul concertelor și spectacolelor.

„Coregrafia din timpul cântatului cere o condiție fizică bună. Nu prea îmi permit să nu fac mișcare, îmi ies din ritm și ajung să obosesc foarte repede. Au mai fost situații în care am fost bolnavă și nu am putut face antrenament, iar la concerte simțeam că mi se epuizaseră bateriile”, a declarat vedeta.

Energie și pasiune pentru viață

Iulia Vântur consideră că activitatea constantă și pasiunea pentru ceea ce faci sunt la fel de importante ca dieta și sportul. Prin echilibru și perseverență, ea reușește să mențină un stil de viață sănătos și să radieze în fața publicului.